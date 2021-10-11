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По меньшей мере 2,7 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 18:00 информации, на границе между Беларусью и Евросоюзом скопилось как минимум 2,7 тыс. большегрузов. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси с Латвией выезда ожидают по меньшей мере 90 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – более 180.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 200 фур, "Котловка" – 370, "Каменный Лог" – не менее 260, "Бенякони" – свыше 220, "Привалка" – по меньшей мере 280.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди как минимум 270 грузовиков, "Берестовица" – свыше 280, "Козловичи" – по меньшей мере 550.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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