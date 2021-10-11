По меньшей мере 2,7 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси с Латвией выезда ожидают по меньшей мере 90 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – более 180.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 200 фур, "Котловка" – 370, "Каменный Лог" – не менее 260, "Бенякони" – свыше 220, "Привалка" – по меньшей мере 280.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди как минимум 270 грузовиков, "Берестовица" – свыше 280, "Козловичи" – по меньшей мере 550.