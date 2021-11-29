По меньшей мере 14 человек пострадали при взрыве газового баллона в доме в центральной части Мексики

Газовый баллон взорвался 28 ноября в одном из жилых домов в населенном пункте Пуэбла в центральной части Мексики. В результате инцидента пострадали не менее 14 человек, передает ТАСС.
– К настоящему времени известно о 14 получивших травмы, зданию причинен значительный ущерб, несколько расположенных рядом домов также были повреждены, – уточнило региональное управление по чрезвычайным ситуациям в Twitter-аккаунте.
Согласно предварительной информации, происшествие случилось из-за утечки газа. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В Пуэбле 31 октября на месте нелегальной врезки в газопровод случился взрыв, который разрушил по меньшей мере 60 и повредил около 200 жилых домов. Погибли четыре человека, примерно 15 пострадали.
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