По итогам года экспорт сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 5,7 миллиарда долларов

Александр Субботин подчеркнул, что, несмотря на сложные внешние факторы, в этом году удалось сохранить темпы экспорта.Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты «Рэспубліка» и на сайте sb.by.