По итогам года экспорт сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 5,7 миллиарда долларов. Такое мнение в интервью ИД «Беларусь сегодня» выразил заместитель Премьер-министра Александр Субботин.
– По итогам 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания ожидается на уровне 104,2 процента или около 5,77 миллиарда долларов. География экспорта по итогам работы за 9 месяцев года насчитывает 105 стран мира. Помимо увеличения экспорта на традиционные рынки стран СНГ, наращиваются поставки в страны дальнего зарубежья, в том числе в Китай.
Александр Субботин подчеркнул, что, несмотря на сложные внешние факторы, в этом году удалось сохранить темпы экспорта.
– Действительно, нынешние непростые условия в мире негативно влияют в том числе на развитие экспортного потенциала нашей страны. Во-первых, разрываются экспортные цепочки, а открытие новых рынков требует интенсивного переговорного процесса и личного участия переговорщиков. А этот механизм нарушен из-за ограничений по перемещению. Тем не менее в этом году нам удалось сохранить темпы экспорта. За январь – октябрь мы на 250 миллионов долларов больше продали продукции по сравнению с прошлым годом. На 5,7 процента выросли объемы экспорта молочной продукции, мяса и мясопродуктов на 12,1 процента, а также многих других наименований продукции.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты «Рэспубліка» и на сайте sb.by.
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По итогам года экспорт сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 5,7 миллиарда долларов
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК