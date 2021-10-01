Дополнительные выплаты и выходные: ФПБ поддержит вакцинированных от COVID-19 работников

Федерация профсоюзов проводит кампанию по проведению в организациях и на предприятиях дополнительных мероприятий, направленных на стимулирование работников к прохождению вакцинации и в целом на профилактику заболеваемости.

На многих предприятиях приняты конкретные решения для того, чтобы мотивировать людей заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Где-то такие решения зафиксированы в коллективном договоре, где-то реализуются путем издания приказа руководителя. Причем такие примеры есть практически во всех отраслях, в том числе и бюджетных.

Так, во многих случаях в коллективные договоры внесены нормы о выплате материальной помощи работникам, прошедшим полный курс вакцинации. Суммы выплат зависят от финансовых возможностей организаций и могут составлять как 29 рублей, так и свыше 300 рублей. Например, в коллективные договоры

КУП "Минсккоммунтеплосеть", ОАО "Минский завод колесных тягачей" внесена норма о выплате работникам по таким основаниям в 200 рублей. В ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" – более 300 рублей (за счет средств нанимателя и профсоюза).

Во многих случаях приняты решения о предоставлении дополнительных выходных дней после прохождения вакцинации. Например, в ОАО "БМЗ" работникам для вакцинации предоставляется до 2 выходных дней с сохранением среднего заработка. Есть и примеры комплексной поддержки, когда одновременно предоставляется материальная помощь и дополнительные выходные. Такие подходы приняты в Сморгонском опытном лесхозе, ПКУП "Зеленстрой" районов Минска и других организациях. В ОАО "АСБ Беларусбанк" объявлен розыгрыш призов среди вакцинированных, организатором которого выступила профсоюзная организация.

– Безусловно, профсоюзы на местах будут добиваться расширения такой практики, – подчеркнули в ФПБ. – Одновременно проводится большая работа по организации оздоровления работников, в том числе переболевших коронавирусом. Профкомы совместно с нанимателями принимают решения об оплате части стоимости путевки в санатории. И при этом еще и санатории Федерации профсоюзов предоставляют всем членам организации и их несовершеннолетним детям 25-процентную скидку.