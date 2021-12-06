Планируется, что в стране будут действовать три формы обучения

– В новой редакции Кодекса об образовании, принятия которого мы ожидаем в ближайшее время, дистанционная форма выделена из заочной. У нас будут фактически три формы: очная, дистанционная и заочная, – сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции, посвященной вопросам подготовки востребованных специалистов. – Сегодня дистанционное обучение рассматривается как разновидность заочной формы.

При этом в Беларуси не планируют отказываться от заочной формы обучения.

– Я могу сказать, что заочная форма образования, являясь классической, традиционной, будет продолжать функционировать. Потому что заочная форма – это не есть некое наследство прежних времен. Это та форма, которая, с моей точки зрения, должна быть востребована у взрослого, реализовавшего себя человека, который уже работает в определенной сфере и желает получить высшее образование, – сказал Сергей Касперович. – Дистанционная же форма даже больше похожа на дневную. Но в онлайн-формате – преподаватель и студент в разных местах. При этом идет ежедневное обучение через ИКТ-технологии.