План спасения экономики ЕС подготовят в течение двух недель

Об этом стало известно по итогам саммита ЕС, который состоялся в формате видеоконференции и продолжался более 6 часов, сообщает Euronews.

Лидеры стран ЕС поставили перед Еврогруппой и Еврокомиссией задачу разработать в течение 15 дней финансовый план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме этого, участники саммита ЕС обсудили выпуск первых в истории сообщества общеевропейских бондов социальной стабильности со сроком погашения от 5 до 10 лет, чтобы привлечь кредитные средства на борьбу с эпидемией и ее последствиями.