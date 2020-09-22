План по замене тепловых сетей к отопительному сезону в Беларуси выполнен на 74%

Она отметила, что годовое задание по замене тепловых сетей выполнено в стране на 74%. При этом запасы древесного топлива заготовлены в полном объеме, сформированы 752 аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, в состоянии готовности находятся 15 передвижных модульных котельных и 570 автоматических передвижных источников электроснабжения.Представитель Минжилкомхоза добавила, что ведомство проверило готовность диспетчерских служб и провело плановые тренировки по развертыванию передвижных блочных модульных котельных в приближенных к чрезвычайным условиях.уточнил, что по состоянию на 21 сентября Госэнергогазнадзор зарегистрировал 87,1% паспортов готовности потребителей тепловой энергии, а также 89,1% паспортов готовности теплоисточников.