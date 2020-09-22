С таким заявлением выступил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, сообщает БЕЛТА.
– Основным показателем готовности к отопительному сезону являются паспорта готовности потребителей тепловой энергии. На сегодняшний день фактически все мероприятия, которые проводятся для получения паспортов готовности, выполнены. В частности, в полном объеме выполнен профремонт систем отопления тепловых узлов, завершены гидравлические испытания систем отопления и их опрессовка. Осталось закончить ремонт кровли (96,7% плана выполнено), стыков стеновых панелей (99,2%), а также поверку приборов учета тепловой энергии (96,8%), – рассказал начальник отдела.
Геннадий Акстилович сообщил, что на 21 сентября по республике получено 82,7% паспортов готовности. При этом в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, а также в столице показатели уже составляют 100%.
Решения о сроках начала и завершения отопительного сезона принимаются на основании данных о средней за сутки температуре наружного воздуха. В первую очередь к отоплению подключают детские школьные и дошкольные учреждения, а также больницы. Требование для этого – температура в 10 ℃ и ниже должна сохраняться в течение пяти суток.
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Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси выданы 82,7% объектов жилфонда
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК