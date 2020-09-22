Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси выданы 82,7% объектов жилфонда

– рассказал начальник отдела.Геннадий Акстилович сообщил, что на 21 сентября по республике получено 82,7% паспортов готовности. При этом в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, а также в столице показатели уже составляют 100%.Решения о сроках начала и завершения отопительного сезона принимаются на основании данных о средней за сутки температуре наружного воздуха. В первую очередь к отоплению подключают детские школьные и дошкольные учреждения, а также больницы. Требование для этого – температура в 10 ℃ и ниже должна сохраняться в течение пяти суток.