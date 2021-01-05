Об этом министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил на праздновании 75-летия Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ.
– Госпиталь был создан как показатель важности и востребованности оказания медицинской помощи тем, кто защищает нашу Родину. С течением времени это учреждение стало носить гражданский характер: здесь оказывают помощь целевым пожилым гражданам. Также на базе госпиталя расположен Республиканский геронтологический центр, который продвигает философию активного долголетия. Это важно, ведь продолжительность жизни растет с каждым годом, логично возникает вопрос качества этой жизни. В центре крайне бережное отношение к старшему поколению, здесь формируется среда для здорового старения. К слову, сейчас, во время пандемии, госпиталь оказывает помощь пациентам с коронавирусом – все этапы стационарной помощи, интенсивной терапии и долечивание. Сегодня важно сказать спасибо коллективу и, безусловно, вручить поздравление Президента с 75-летием учреждения.
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Пиневич – о Республиканском госпитале инвалидов ВОВ: здесь формируется среда для здорового старения
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ