Пиневич: Беларусь готова участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям

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, – сказал министр.Более того, отметил он, существует понимание того, что нерешенные или возникающие вызовы в области здравоохранения лишь обостряют негативные тенденции в глобальной политике и осложняют процессы устойчивого развития.Министр здравоохранения Беларуси уверен, что запуск межправительственного процесса по разработке рамочной конвенции (или иного документа ВОЗ) по теме готовности и реагирования на пандемии в области общественного здравоохранения является важным шагом в изменении статус-кво в интересах всех., – сказал он.В то же время Дмитрий Пиневич напомнил о том, что нельзя забывать о рисках, связанных с процессом разработки нового международного документа по теме пандемий в области общественного здравоохранения.– отметил он.Также Дмитрий Пиневич заверил участников специальной сессии, что Беларусь готова активно и конструктивно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям, в том числе и в качестве члена Исполнительного комитета ВОЗ.Участники специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсуждают вопрос о том, как человечеству лучше защититься от новых пандемий. Речь идет о разработке с этой целью соглашения, конвенции или иного документа, который позволит быстро и эффективно реагировать на угрозы со стороны опасных патогенов. На форум, который проходит в гибридном формате и продлится до 1 декабря, приглашены представители всех 194 государств, входящих во Всемирную организацию здравоохранения.