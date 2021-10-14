Певица Бьянка рассказала о своей психологической травме

Российская исполнительница Бьянка (Татьяна Липницкая) поделилась воспоминаниями из детства и рассказала, как полученная тогда психологическая травма повлияла на ее жизнь.
Фото: скриншот из видеоклипа Бьянки на песню "Кеды"
"В детстве у меня была большая травма. Отец много пил. Когда он возвращался домой пьяным, то мог просто ни за что меня ударить. Однажды у меня даже текла кровь изо рта. Брат почему-то меня не защищал. И мама на это закрывала глаза. Но один раз я подошла к нему и сказала, что если такое повторится, то пойду в милицию и сниму побои. Все прекратилось, но родители потом развелись. Между ними уже не было сказочной любви. Он уехал, и сразу стало легко, я ни разу по нему не скучала. Я ни разу ему не позвонила за все это время. Я его простила, но общаться с ним не хочу. Хотя у брата с ним хорошие отношения", – рассказала артистка в интервью на YouTube-канале Super.
Певица рассказала, как те события повлияли на ее жизнь:
"Отношение к мужчинам стало очень жестким. У меня очень высокие требования. Все должно быть благородно. Я считаю невозможным, чтобы мужчина морально или физически мучил женщину", – добавила она.