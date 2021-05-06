В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Петр Петровский отметил, что посол США в Беларуси Джули Фишер, несмотря на жесткие заявления МИД, все равно стремится попасть в Беларусь.
– Мы все понимаем, почему наша страна важна для США. Но, как мне кажется, когда США ввели санкции, смысл в деятельности их посла на нашей территории потерялся, – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что данная ситуация может демонстрировать обострение геополитических противоречий.
– Когда средства "цветной революции" отбрасываются и в ход идут более серьезные инструменты государственного переворота, с увеличением противостояния появляются и так называемые красные точки. То есть внутри европейских государств, которые сегодня неугодны новой администрации Джо Байдена, – озвучил точку зрения политолог.
Он также сделал отсылку к одной из своих научных статей, написанных в 2015 году.
– Я указал на то, что через Беларусь проходит кратчайший путь с Запада на Восток: нет природных ограничений – морей и гор, у нас прекрасные дорожные трассы. И пока что еще существует это геополитическое противоречие между Россией, Китаем и коллективным Западом. Мы страна, которая является стратегическим союзником России и партнером Китая, – уточнил политолог.
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Петровский высказался об особенностях геополитического положения Беларуси
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