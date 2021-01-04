Петришенко: в ближайшие пять лет страны ЕАЭС сосредоточатся на реализации потенциала ключевых сфер евразийской экономической интеграции

В ближайшие пять лет страны ЕАЭС сосредоточатся на реализации потенциала ключевых сфер евразийской экономической интеграции. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, все приоритеты изложены в Стратегии развития Евразийского экономического союза до 2025 года.
– Стратегия развития Евразийского экономического союза до 2025 года – это согласованный всеми странами-партнерами документ, который определяет ближайшие перспективы развития союза и нацелен на реализацию Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках союза от 6 декабря 2018 года. Посредством реализации мероприятий Стратегии будет продолжена реализация положений Программы председательства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза. В Стратегии закреплены ключевые меры и механизмы, которые необходимы для достижения целей и задач создания интеграционного объединения. Таким образом, в ближайшие пять лет мы будем сосредоточены на реализации потенциала ключевых сфер евразийской экономической интеграции.
Игорь Петришенко подчеркнул, что речь идет о и переходе к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других.
– Это и завершение работы по формированию общих энергетического и транспортного рынков; и построение общего финансового рынка; и совершенствование таможенного и технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер; и развитие условий для эффективного функционирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий и многое другое.
Также, по его словам, будут приняты меры по формированию цифрового пространства союза и расширению экономического сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта.
– Продолжим работу по полному устранению барьеров и максимальному сокращению изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС. Беларусь будет стремиться к выполнению имеющихся договоренностей в этой сфере, что, в свою очередь, позволит обеспечить соблюдение общих принципов и правил конкуренции для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке союза, а также предотвратить возможность возникновения новых видов препятствий для создания свободной конкурентной среды.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
Опубликовано:
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Петришенко: в ближайшие пять лет страны ЕАЭС сосредоточатся на реализации потенциала ключевых сфер евразийской экономической интеграции
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ