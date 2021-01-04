Петришенко: в ближайшие пять лет страны ЕАЭС сосредоточатся на реализации потенциала ключевых сфер евразийской экономической интеграции

Игорь Петришенко подчеркнул, что речь идет о и переходе к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других.Также, по его словам, будут приняты меры по формированию цифрового пространства союза и расширению экономического сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта.Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.