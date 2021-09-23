Петришенко: в Беларуси среди всех стран СНГ самый низкий показатель младенческой смертности

Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Национальной комиссии по правам ребенка. Участники мероприятия обсудили итоги реализации Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2016–2021 годы. Отмечено, что реализация мероприятий Национального плана действий позволила значительно усовершенствовать условия для жизни и развития детей. Есть позитивные результаты.





– Например, в Беларуси среди всех стран СНГ самый низкий показатель младенческой смертности. Он также ниже, чем в Дании и США. В 2020 году коэффициент младенческой смертности составил 2,6 на 1 тыс. родившихся живыми, с учетом младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела, в то время как в 2015 году он был 3,0.

Игорь Петришенко сообщил, что в республике практически решена задача обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях .Охват детей в возрасте от года до 6 лет увеличился с 75 процентов в 2016 году до 85,2 процента в 2020 году. При этом в 2020 году охват детей в возрасте от 3 до 6 лет такими учреждениями составил 100 процентов.

–Также стоит задача обеспечить максимально комфортную среду проживания для детей, которые остались без родителей. И показатель устройства детей в дома семейного типа увеличился до 82 процентов. Раньше он был на уровне 78 процентов. Мы и дальше продолжим наращивать этот показатель для того, чтобы максимально приблизиться к 100 процентам.

Игорь Петришенко сообщил, что развивается сеть детских домов семейного типа. В 2020 году открыто 15 таких детских домов, на воспитание в которые передано 136 детей, в том числе 126 детей – из детских интернатных учреждений. За последние пять лет усыновлены (удочерены) 2712 детей, из них 1931 ребенок – из интернатных учреждений. С 2015 по 2020 год количество детских домов семейного типа и число воспитанников в них увеличилось в 1,2 раза.

– Актуальной остается задача оградить наших детей от насилия, в том числе и в семье. Также надо оградить от негативного влияния интернет-ресурсов и деструктивных телеграм-каналов. Неокрепшая психика наших детей нуждается в защите.

Во время заседания национальной комиссии по правам ребенка также рассмотрена проблематика суицидоопасного поведения детей.

– Эта тема находится в постоянном поле зрения нашей комиссии, – отметил заместитель Премьер-министра. – По результатам мониторинга мы пришли к выводу, что нам надо еще раз детально рассмотреть этот вопрос, обсудить аспекты межведомственного взаимодействия для того, чтобы мы на упреждение отрабатывали эти все моменты. Есть тревожные сигналы, что нам эту работу надо усилить и выработать дополнительные инструментарии, для того, чтобы предупредить суицидальное поведение у детей и подростков.

Также во время заседания национальной комиссии обсуждена подготовка нового Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2022–2026 годы.

sichevich@sb.by