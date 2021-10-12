Петришенко: Республиканский фестиваль национальных культур может стать яркой составляющей празднования Дня народного единства

Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко перед началом заседания организационного комитета по проведению Республиканского фестиваля национальных культур.





– Республиканский фестиваль национальных культур мог бы стать яркой составляющей празднования нашего нового праздника – Дня народного единства. Перед нами стоит задача не только сохранить уникальный фестиваль, но и придать ему новый импульс и повысить уровень престижа.

Заместитель Премьер-министра считает целесообразным пересмотреть дату проведения заключительных мероприятий в Гродно и перенести их с июня на сентябрь.





– Открытие фестиваля в текущем году состоялось в Минске 11 сентября, и заключительные мероприятия по традиции пройдут в Гродно в следующем году. Подготовка к фестивалю, как и к другим мероприятиям республиканского уровня, должна вестись слаженно и ответственно. В связи с этим хотел бы обозначить несколько вопросов. Отборочными турами и подготовкой занимается Республиканский центр национальных культур. Месяц назад мы дали старт фестивалю, и с тех пор, к сожалению, полное молчание в СМИ. Что происходит на данном этапе? Какие задачи мы решаем? Какова роль центра в этом вопросе? Второе – работа над концепцией фестиваля, сценарными планами и составом жюри должна идти полным ходом уже сейчас. Мы привыкли из года в год работать по одной схеме. На мой взгляд, нужно уходить от шаблонного проведения праздника.

Игорь Петришенко отметил, что необходимы новые идеи и предложения.

– Всегда много вопросов по сценарному плану главных концертов фестиваля. Здесь также нужны свежие идеи и, конечно же, новые имена. Не должны остаться в стороне наши диаспоры за рубежом. Насколько они информированы о проведении фестиваля? Есть ли соответствующие предложения МИД по расширению географии его участников?





Отметим, что главные цели Республиканского фестиваля национальных культур – развитие межнациональной дружбы, возрождение культурных традиций национальных сообществ, отражение культурного национального многообразия белорусского общества. Фестиваль проводится в два этапа. Первый включает в себя торжественное открытие в Минске и проведение отборочных туров в регионах и столице. Жюри и председатели национально-культурных общественных объединений, согласно утвержденному графику проведения отборочных туров, выезжают в регионы и Минск. Каждый регион представляет концертную программу и выставки с участием представителей национальностей, проживающих на данной территории. По итогам всех отборочных туров готовится итоговый протокол участников фестиваля.





Второй этап – заключительные мероприятия в Гродно. Традиционно первый день –это шествие представителей национальных диаспор, праздничный концерт с участием творческих коллективов национально-культурных объединений и профессиональных артистов. Второй день – посещение национальных подворий и концерт – закрытие фестиваля с награждением участников, иные конкурсы и выставочные проекты.

Напомним, 11 сентября в Верхнем городе Минска состоялось торжественное открытие XIII Республиканского фестиваля национальных культур. Для зрителей была представлена концертная программа с участием творческих коллективов и индивидуальных исполнителей 25 национальностей. Более 250 представителей национальных диаспор продемонстрировали вокальное и хореографическое искусство, дефиле в национальных костюмах.





Также на территории Верхнего города была размещена выставка традиционных костюмов и предметов быта 13 национальных культур.

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