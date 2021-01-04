Петришенко: процесс восстановления деловой активности в рамках ЕАЭС будет носить разноскоростной характер

Процесс восстановления деловой активности в рамках ЕАЭС будет носить разноскоростной характер. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, пандемия COVID-19 привела к сильнейшей рецессии мировой экономики. Однако благодаря повсеместной активной государственной поддержке экономик в ЕАЭС уже в 2021 году ожидается начало хоть и длительного, но все же восстановления экономической активности к докризисным уровням.
– Стоит отметить, что замедление мировой торговли происходило еще до распространения коронавирусной инфекции на фоне международных торговых споров и роста протекционизма, а ухудшение эпидемиологической ситуации еще больше усугубило ситуацию.
Заместитель Премьер-министра обратил внимание, что пандемия COVID-19 создает риски для долгосрочного экономического роста. При этом, по его словам, она открывает возможности для формирования опережающего роста в государствах союза путем ускоренной относительно других стран адаптации к новым бизнес-моделям, бизнес-процессам и изменениям в потребительском поведении.
– Однако, по нашим оценкам, процесс восстановления деловой активности в рамках ЕАЭС будет носить разноскоростной характер вследствие различий в структурах экономик, а также различной скорости восстановления в регионах и отраслях. Так, по последним прогнозам ЕЭК, в Беларуси падение ВВП в 2020 году составит 2,1 процента, а в 2021 году – на 0,8 процента. Рост ожидается в 2022 году на 1 процент и в 2023 году на 1,8 процента. Стоит отметить, что параллельно с принятием мер по восстановлению экономики от негативных последствий пандемии в рамках союза ведется активная работа по сокращению нетарифных барьеров во взаимной торговле товарами и услугами, а также в части взаимного инвестирования. Полное устранение таких барьеров может увеличить экономический рост Беларуси еще на 3 процента ежегодно, – резюмировал Игорь Петришенко.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
Фото: БЕЛТА
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Петришенко: процесс восстановления деловой активности в рамках ЕАЭС будет носить разноскоростной характер
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