Прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Петром Бровкиным состоится 19 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомимущества.
В комитете уточнили, что курируемые направления деятельности следующие: корпоративные отношения и владельческий надзор в хозяйственных обществах, управление и распоряжение принадлежащими Беларуси акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, приватизация (за исключением приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда), а также развитие отрасли и информатизация.
Свои вопросы Петру Бровкину можно будет задать с 9 утра до полудня по телефону 8 (017) 284-67-72.
К слову, в этот же день, 19 июня, прямую телефонную линию проведет министр культуры Анатолий Маркевич. Почитать об этом подробнее можно здесь.
Кроме того, 19 июня с 9:00 до 12:00 пройдут прямые телефонные линии с представителями руководства регионов. Детали – тут.
Фото из архива БЕЛТА
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Первый заместитель председателя Госкомимущества проведет прямую телефонную линию 19 июня
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