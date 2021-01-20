Первая партия сухого молока реализована через БУТБ в Китай

, – отметили в БУТБ.Там подчеркнули, что интерес азиатских компаний к белорусской торговой площадке во многом обусловлен ростом мировых цен на продовольствие, который наблюдается со второй половины прошлого года. Аналитики биржи считают, что именно это обстоятельство заметно повысило привлекательность отечественной молочной продукции в странах дальней дуги.