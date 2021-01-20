Первая партия сухого молока на рынок КНР реализована через Белорусскую универсальную товарную биржу. На торги было выставлено два лота объемом 300 и 100 тонн, а общая сумма сделок достигла 940 тысяч долларов, рассказали в пресс-службе БУТБ.
– Условия для наращивания экспорта товаров молочной группы сейчас весьма благоприятные, и белорусские производители этим пользуются. Например, весной прошлого года цены на сухое обезжиренное молоко, поставлявшееся в Китай по внебиржевым сделкам, варьировались в пределах 1,85–1,90 доллара за килограмм. На бирже эта продукция торгуется по 2,35 доллара за килограмм, то есть на четверть дороже. Но даже с учетом логистики это вполне конкурентоспособная цена для китайского рынка, особенно на фоне резкого повышения цен в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, в конце прошлого года на биржевую площадку вернулся один из крупнейших агротрейдеров – сингапурская фирма Olam International. Это тоже повлияло на увеличение объемов продаж белорусской молочной продукции, – отметили в БУТБ.
Там подчеркнули, что интерес азиатских компаний к белорусской торговой площадке во многом обусловлен ростом мировых цен на продовольствие, который наблюдается со второй половины прошлого года. Аналитики биржи считают, что именно это обстоятельство заметно повысило привлекательность отечественной молочной продукции в странах дальней дуги.
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Первая партия сухого молока реализована через БУТБ в Китай
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Фото: Дарья ТИТОВА