Первая белоруска с официально подтвержденным COVID-19: старалась постоянно настраивать себя на оптимистичный исход событий

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, — поделилась Татьяна Ефремова.Говоря о клинических проявлениях COVID-19, дизайнер обратила внимание на то, что у нее наблюдался специфический признак — потеря обоняния. Но в целом симптомы — боль в горле, заложенность носа, кашель — были похожи на те, которые бывают при простудных заболеваниях.Кроме того, Татьяна Ефремова рассказала, что в свое время ее мужу сделали пересадку сердца. И тогда произошло глобальное переосмысление ценностей: