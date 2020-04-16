Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.46
EUR: 2.67
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Первая белоруска с официально подтвержденным COVID-19: старалась постоянно настраивать себя на оптимистичный исход событий

Первая белоруска с официально подтвержденным COVID-19: старалась постоянно настраивать себя на оптимистичный исход событий

Витебский дизайнер одежды Татьяна Ефремова, которая стала первой гражданкой Беларуси с диагностированным COVID-19, убеждена: столкнувшись с коронавирусом нового типа, ни в коем случае нельзя паниковать и опускать руки. Несмотря на то, что неизвестность и непонимание пугают, следует стараться сохранять оптимизм. Это она подчеркнула в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Фото: ОНТ

Когда медики начали спрашивать меня о людях, с которыми я до этого общалась, я на некоторых фамилиях запнулась, потому что от волнения их просто забыла, — поделилась Татьяна Ефремова. — Хотя каких-то людей я назвала сразу. Естественно, в больницу привезли всю мою семью — мужа и четверых сыновей, а также другие мои контакты. И вот это ощущение, когда лежишь ты, все твои близкие, знакомые. Непонятно, что ожидает. Неизученный вирус, против которого еще не изобретена вакцина. Это психологически тяжело. Была большая обеспокоенность за себя и остальных. Но при этом отмечу, что у всех моих контактов анализы дали отрицательный результат. 

Говоря о клинических проявлениях COVID-19, дизайнер обратила внимание на то, что у нее наблюдался специфический признак — потеря обоняния. Но в целом симптомы — боль в горле, заложенность носа, кашель — были похожи на те, которые бывают при простудных заболеваниях. 

— В целом мне было не настолько плохо, чтобы находиться в больнице. И если бы я не знала, что это коронавирус, чисто гипотетически могла бы проходить лечение и дома. Однако была в изолированном боксе. И ко мне приходили исключительно в защитной одежде. Да, строгие меры. Но они были адекватными. Все меры, которые возможно было принять в этих условиях, медики приняли. И я это адекватно воспринимала. Мне не хотелось убежать куда-нибудь подальше, чтобы только этого не видеть. Потому что я понимала, в каких условиях нахожусь, что со мной происходит, и поначалу я не знала, какое течение будет у болезни. Все самые страшные истории влияли на меня. Но я старалась постоянно настраивать себя на оптимистичный исход событий. 

Кроме того, Татьяна Ефремова рассказала, что в свое время ее мужу сделали пересадку сердца. И тогда произошло глобальное переосмысление ценностей:

— Когда я узнала, чем его болезнь может обернуться, неделю плакала. Но затем поняла: тем, что нахожусь в таком состоянии, никому не помогу и только могу загнать себя в еще более тупиковую ситуацию. Подумала, что нельзя посыпать голову пеплом из-за тех обстоятельств, на которые не могу влиять, начала делать то, что от меня зависит. Ну и, конечно, надеяться на лучшее и верить.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Фотофакт. В Витебске монахини приготовили традиционную творожную пасху
Швейцария начнет выходить из карантина с 27 апреля
Сэм Рейми подтвердил, что работает над сиквелом "Доктора Стренджа"
В Смолевичском районе найден труп мужчины с ножевым ранением
Жителям Польши разрешат посещать леса и парки
Сорокаметровый портрет легендарного гомельского партизана и подпольщика Героя Советского Союза Емельяна Бырыкина нарисовали на стене многоэтажки в Гомеле
В Китае представили свою версию iPhone SE нового поколения
Представители крупного бизнеса: нашей продовольственной безопасности ничего не угрожает
Республиканский субботник пройдет 25 апреля
Первая белоруска с официально подтвержденным COVID-19: старалась постоянно настраивать себя на оптимистичный исход событий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сверим карантин по курантам
Белоруска, переболевшая коронавирусом: фейковые новости недопустимы
Команда Беларусбанка передала медикам 5000 защитных костюмов
Минское «Динамо» обыграло «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу
Принц Гарри и Меган Маркл тайно вышли из самоизоляции
В Хойниках должностные лица киновидеосети получили за приписки с выплатой денег 4 и 3 года колонии
Счет идет на сотни: в каких городах страны и в каких объемах вскоре появится коммунальный транспорт на электрическом ходу
Сорок восьмой день Великого поста. Блюдо дня
Финал футбольной Лиги чемпионов может состояться 29 августа
Ученые НАН разработали «умную» бумагу, в которой продукты питания сохраняются в несколько раз дольше обычного
В Facebook за март нашли 40 млн постов с фейковыми новостями о коронавирусе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хочу харчо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ