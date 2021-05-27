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  2. Перцов: трансформация медиаполя Беларуси сегодня очевидна

Перцов: трансформация медиаполя Беларуси сегодня очевидна

Есть определенные вызовы, но наше медиасообщество с ними справляется. Об этом заявил министр информации Владимир Перцов на I Форуме медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации». Он рассказал: 


– Сегодня во время форума будем делать акцент на практических и теоретических тренингах и лекциях. Например, о том, как трансформировать печатное слово, как преобразовывать эфирные материалы для распространения в социальных сетях и мессенджерах, в других новых формах коммуникации. Для того, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта. Ведь нам есть чем гордиться, нам есть что рассказать.  

Во время форума участникам представят удачные белорусские кейсы продвижения контента в СМИ, а после выступят приглашенные российские эксперты. Министр информации выразил уверенность, что  новый формат проведения форума будет полезным для всех журналистов как в теоретической, так и в практической части. Владимир Перцов подчеркнул:


– Мы все живем в насыщенном информационном поле, а медиасфера является важнейшим фактором конструирования, проектирования политических и социально-экономических реалий. Как отметил вчера в своем выступлении на встрече в Парламенте Президент, сегодня в отношении Беларуси идет уже не информационная, а гибридная война. Нужно делать все, чтобы она не переросла в горячую. Мы на передовой, и от нас, журналистов, зависит многое. 


По словам министра, современные средства массовой коммуникации оказывают определяющее влияние на формирование ценностных моральных установок, настроения общества, отдельных людей, социальных групп и отношения к тем или иным событиям. В этих условиях как никогда значима роль честной, ответственной журналистики, которая сближает людей и эффективно противостоит попыткам посеять вражду, расколоть общество, дополнил Владимир Перцов: 

– И в этом смысле белорусская журналистика вне зависимости от идейных позиций, форм собственности должна быть государственной. То есть работать на созидание, развитие общества и государства в целом. 




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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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