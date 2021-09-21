Перераспределение полномочий и поправки в Конституцию. Лукашенко проведет ряд важных мероприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в ближайшее время провести несколько важных мероприятий по актуальным вопросам. Соответствующие задачи Глава государства обозначил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Во Дворце Независимости сегодня обсуждали вопросы социальной направленности, и Президент поручил организовать через неделю аналогичное совещание, но уже по линии Администрации Президента.
"По линии Администрации Президента у нас очень много накопилось вопросов – политических, идеологических, кадровых. Тем более скоро референдум, есть о чем поговорить. Поэтому нужно парламентариям и Администрации, да и Правительству подключиться, собрать 5–6 вопросов (надо – два заседания проведем) и их рассмотреть, согласовать, если нужно. Поэтому сделайте это", – поставил задачу Александр Лукашенко.
В числе важных тем предстоящего мероприятия Президент назвал вопрос перераспределения полномочий.
"Заглох вопрос. Сделали несколько шагов и успокоились. Передача полномочий Президента Правительству, местным органам власти и так далее, о чем мы говорили, чтобы, не нарушая Конституцию, это сделать", – сказал Глава государства.
В ближайшее время Президент также планирует обсудить проект обновленной Конституции на встрече с Конституционной комиссией.
"С комиссией я хочу встретиться после того, как они закончили у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект Конституции. Поэтому и его надо будет обсуждать – как дальше будем в этом плане работать", – отметил Александр Лукашенко.
Возможно, заседание Конституционной комиссии с участием Главы государства пройдет уже на следующей неделе. Президент поручил ответственным лицам серьезно подготовиться к этому мероприятию, особенно в части передачи полномочий.
"Не то что вот мы не знаем… Несколько полномочий какому-то органу мы прилепили (Всебелорусскому народному собранию и так далее), а дальше мы не знаем, пойдем к Президенту. Слушайте, вы приходите ко мне, но только с предложениями", – заявил белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА