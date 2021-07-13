Дети болеют коронавирусом гораздо реже, чем взрослые, и переносят инфекцию легче. Однако признаки заболевания все же проявляются, заявил врач-педиатр Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" и рассказал, как COVID-19 протекает у малышей.
– Дети не защищены от коронавирусной инфекции. Весной они болели даже чаще, чем осенью прошлого года. В подавляющем большинстве случаев малыши перенесли коронавирус или бессимптомно, или в очень легкой форме. Болезнь протекала как банальная вирусная респираторная инфекция, которая сопровождалась повышением температуры, небольшим насморком и кашлем, – обратил внимание педиатр и добавил, что в подобной ситуации дети выздоравливали уже через пять дней.
Вместе с тем у некоторых юных пациентов отмечались кишечные реакции как при энтеровирусных инфекциях: поднималась температура тела, возникали рвота и боль в животе. Через два дня ребенку становилось легче, а к пятому-шестому он был практически здоров.
Дмитрий Чеснов напомнил, что дети тоже могут стать источниками коронавирусной инфекции и заразить окружающих. Поэтому посоветовал родителям следить, чтобы дети соблюдали меры социальной безопасности, то есть выдерживали правильную дистанцию, носили маски и не забывали о гигиене рук.
Фото: pixabay.com
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Педиатр рассказал, как дети переносят коронавирус
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