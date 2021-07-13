Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Педиатр рассказал, как дети переносят коронавирус

Педиатр рассказал, как дети переносят коронавирус

Дети болеют коронавирусом гораздо реже, чем взрослые, и переносят инфекцию легче. Однако признаки заболевания все же проявляются, заявил врач-педиатр Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" и рассказал, как COVID-19 протекает у малышей.


– Дети не защищены от коронавирусной инфекции. Весной они болели даже чаще, чем осенью прошлого года. В подавляющем большинстве случаев малыши перенесли коронавирус или бессимптомно, или в очень легкой форме. Болезнь протекала как банальная вирусная респираторная инфекция, которая сопровождалась повышением температуры, небольшим насморком и кашлем, – обратил внимание педиатр и добавил, что в подобной ситуации дети выздоравливали уже через пять дней.

Вместе с тем у некоторых юных пациентов отмечались кишечные реакции как при энтеровирусных инфекциях: поднималась температура тела, возникали рвота и боль в животе. Через два дня ребенку становилось легче, а к пятому-шестому он был практически здоров.

Дмитрий Чеснов напомнил, что дети тоже могут стать источниками коронавирусной инфекции и заразить окружающих. Поэтому посоветовал родителям следить, чтобы дети соблюдали меры социальной безопасности, то есть выдерживали правильную дистанцию, носили маски и не забывали о гигиене рук.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Шанхае прошла презентация белорусских товаров
Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси в 2022 году
Диетолог объяснила, как правильно употреблять клетчатку для снижения веса
Выпускница Лицея БГУ завоевала серебряную медаль на Европейской олимпиаде по информатике для девушек
Жительница Минска вовлекала в несанкционированные акции 15-летнего сына
Назван неочевидный симптом инфаркта, проявляющийся ночью
Редкие издания Алоизы Пашкевич представлены на выставке в Щучине
Специалист ЛФК рассказала, как получить максимум пользы от скандинавской ходьбы
Марзалюк: польские каратели творили на белорусской земле геноцид
На Филиппинах стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куба – любовь моя
Марзалюк: Армия Крайова вела войну с советскими партизанами и мирным населением Беларуси
Василевский и Монро вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Бастаде
Педиатр объяснил, почему детям до 5 лет запрещено гулять на открытом солнце
"Пустая трата средств и времени" – МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси
В центральной части Гомеля восстанавливают электроснабжение
Марзалюк: страшный грех – национальное убийство – лежит на польских ксендзах-полонизаторах
Дерматовенеролог назвала пять признаков смертельно опасных родинок
Житель Молодечно приговорен к 7,5 года колонии за убийство знакомого
В США неизвестный открыл огонь по полицейским
БМЗ в первом полугодии увеличил продажи продукции в 1,4 раза
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Выражало то лицо…
Количество погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 95
На улице Чижевских в Минске затруднено движение из-за ДТП с грузовиком
Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Первая девушка-спасатель на водах заступила на пост в Гомеле
Педиатр рассказал, как дети переносят коронавирус
Как действовать при солнечном ожоге лица? Объясняет косметолог
За день до премьеры Kia опубликовала первое фото обновленного семейства Ceed
Олимпийская деревня открылась в Токио
БЖД сегодня чествовала 100 000-го пассажира поезда «Ласточка», что курсирует между Минском и Москвой
В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн с "затопленным городом" на дне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Травли нет
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси
Наоми Кэмпбелл стала героиней новой рекламной кампании Burberry
Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики
Личный прием граждан 14 июля пройдет в ГПК
Власти Франции оштрафовали Google на полмиллиарда евро
Максимальный балл на ЦТ по всемирной истории набрали 4 абитуриента
В текущем году на ЦТ по географии никто не набрал 100 баллов
Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца
Довгало о большом спорте: и в 1980-м – политика, и в 2021-м – политика
Здоровье, переобучение, цифровая грамотность: чем грозит пожилым стратегия «Активное долголетие – 2030»
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Их путь — тупиковый
В Ташкенте открыли круглосуточные поликлиники для пациентов с COVID-19
Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити
Им не все равно. Молодежные послы ЦУР встретились с ребятами из Ганцевичей
Авторы