Вред глазам ребенка наносят не гаджеты, а отсутствие гигиены зрения. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал педиатр Валерий Андриенко.
– Гаджеты не наносят вред зрению, потому что современные экраны не продуцируют того количества излучения, которое вырабатывали ламповые. К тому же четкость изображений стала намного лучше, – обратил внимание педиатр.
Большую роль в профилактики близорукости, считает Валерий Андриенко, играет гигиена зрения. Родителям стоит следить за тем, как малыш сидит за компьютерным столом и сколько времени проводит за гаджетами.
– Расстояние между монитором и глазами должно быть 50 сантиметров минимум. Также важно каждые 45 минут делать перерывы продолжительностью 15 минут, – напомнил Валерий Андриенко.
Вместе с тем специалист посоветовал для профилактики близорукости периодически делать упражнения для глаз, работать за компьютером при свете и больше гулять на улице.
Фото: pixabay.com
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Педиатр: причина ранней близорукости у детей не в гаджетах
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