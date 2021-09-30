Лесопарк "Печерский" в Могилеве стал заказником местного значения

По решению Могилевского городского исполнительного комитета "Печерский" объявлен заказником местного значения. Его площадь включена в состав земель охранной зоны и передана в управление предприятию "Могилевзеленстрой". Заказник местного значения будет включен в государственный информационный ресурс "Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь". Территория зоны состоит из трех обособленных земельных участков, общая площадь которых более 256 гектаров.





"Печерский" объявлен заказником с целью сохранения ценных природных комплексов и уникальных объектов растительного мира Печерского лесопарка. На его территории действует режим охраны и использования, а также запрещается заготовка древесины. Также на территории охранной зоны запрещено сбрасывать сточные воды в окружающую среду, проводить работы по гидротехнической мелиорации, выжигать сухую растительность, возводить промышленные, коммунальные и складские объекты.

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