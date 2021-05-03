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Парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник не избрал и.о. главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны. Таким образом, он положил начало процедуре своего роспуска, пишет РИА Новости.


Кандидатуру Пашиняна на пост премьера выдвинула правящая партия «Мой шаг». Это было сделано для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались, один проголосовал за, трое – против.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Политик уточнил, что до момента их проведения он продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

По законодательству Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян говорил, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.
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Фото: РЕЙТЕР
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