Пархомчик рассказал о ситуации на промпредприятиях и что происходит с экспортом

По словам министра, белорусская промышленность работает в штатном режиме, все конвейеры загружены и заказы выполняются вовремя. "Ситуация меняется в лучшую сторону, несмотря на те проблемы, которые существуют, и те помехи, которые не дают нормально функционировать многим предприятиям. Мы видим постепенное увеличение объемов производства и экспорта", – рассказал Петр Пархомчик.
Уникальные цифры на "Гомсельмаше"Министр отметил, что гомельский производитель пережил много сложностей, но в этом году выходит на "уникальные цифры" как по поставкам комбайнов на внутренний рынок, так и по экспорту.
"Мы завершили выполнение заказа для Могилевской и Витебской областей. Причем сделали эти комбайны за короткий период времени – 230 штук всего лишь за один месяц", – констатировал руководитель Минпрома.
В этом году "Гомсельмаш" поставит в Россию более 900 комбайнов, причем 651 машина уже экспортирована в соседнюю страну. В Казахстан гомельское предприятие продаст 450–500 единиц сельхозтехники.
Успех МТЗ в АфрикеМинский тракторный завод, по словам Петра Пархомчика, также демонстрирует хорошие результаты по экспорту. Особых успехов предприятие добилось в Африке. "Туда по результатам этого года будет поставлено около тысячи единиц разных тракторов: в Зимбабве, Судан и другие страны африканского континента", – рассказал министр.
Большая победа БЕЛАЗа в ИндииГлава Минпрома сообщил, что буквально ночью вернулся из Кемеровской области, где открылся крупнейший в России центр технической поддержки БЕЛАЗ. Петр Пархомчик заявил, что там будут заниматься не просто сервисом и обслуживанием самосвалов, но и демонстрировать лучшие образцы продукции белорусских промышленных гигантов.
Белорусский автомобильный завод сейчас завершает выполнение крупного контракта с Индией: туда будет поставлено 77 тяжелых самосвалов грузоподъемностью 136 т, уже отгружено 56 машин. Этот заказ БЕЛАЗ выиграл у американцев – компании Caterpillar.
"Причем мы никак не могли высадить туда (в Индию. – Прим. БЕЛТА) десант наших специалистов, чтобы собирать эти самосвалы. В июле удалось достичь с индийской стороной компромисса: 10 человек сейчас находятся там. Первые 10 самосвалов собраны и переданы в эксплуатацию. Думаю, до конца года мы все 77 самосвалов соберем", – выразил надежду Петр Пархомчик.
На днях БЕЛАЗ получил приятные известия: предприятие выиграло еще один тендер по поставкам в Индию и собирается поставить в страну 96 самосвалов грузоподъемностью 220 т. Сумма контракта превышает $ 300 млн. "Это большая победа и большие деньги, имиджевое событие", – заявил министр.
Кроме того, у жодинского производителя есть возможность поставить партию техники в Алжир.
Ценовые надежды у БМЗПетр Пархомчик добавил, что были настораживающие прогнозы по работе Белорусского металлургического завода: конъюнктура рынка в последние годы заметно ухудшилась, цены по многим видам продукции упали в мире на 23–27%. "То есть предприятие производит тот же тоннаж металла, но получает на 23–27% меньше", – пояснил министр.
Однако летом наметилась положительная динамика: цены на металлургическую продукцию выросли, пусть и всего лишь на несколько процентов. Сейчас завод уже начинает работать с полной отдачей и производит практически все виды выпускаемой продукции, рассказал глава Минпрома.
Амбициозные задачи для МАЗаМинский автомобильный завод не только продолжает выполнять свои запланированные заказы, но и ставит перед собой амбициозные задачи. Подробнее о них журналистам рассказал генеральный директор предприятия Валерий Иванкович.
"Готовится большой контракт на 200 автобусов в Киев с поставкой осенью этого года. Что касается грузового транспорта, то у предприятия амбициозные планы по реализации техники в Африку", – рассказал Валерий Иванкович. Есть у минского производителя планы и по поставкам в Монголию, Египет и Вьетнам, добавил руководитель предприятия.
Одновременно МАЗ разрабатывает новые модели пассажирской техники – автобусов, троллейбусов, электробусов.
Фото: БЕЛТА