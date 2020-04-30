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Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»

Студия Paramount разрабатывает анимационный приквел «Трансформеров», который раскроет, как начиналась вражда между автоботами и десептиконами, пишет Deadline.

Мультфильм не будет связан с игровой кинофраншизой. События приквела развернутся на Кибертроне и раскроют историю отношений между Оптимусом и Мегатроном.

В качестве режиссера проекта выступит Джош Кули, получивший в этом году «Оскар» за «Историю игрушек-4». Над сценарием поработают Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, работавшие над «Человеком-муравьем и Осой» (2018).

Дата релиза и другие подробности пока неизвестны.

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