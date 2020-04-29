Звезда «1917» может сыграть главную роль в байопике о футболисте «Лестера» Джейми Варди

Британский актер Джордж Маккэй может сыграть главную роль в байопике о футболисте «Лестера» Джейми Варди, сообщает The Cinema Spot.

Звезда фильма «1917» уже получил предложение исполнить роль форварда в пока еще безымянном проекте. Режиссером спортивной картины выступит Нима Нуризаде, до этого снявший всего две полнометражные ленты — «Проект X: Дорвались» (2012) и «Ультраамериканцы» (2015). Над сценарием поработают номинант на «Оскар» за фильм «Боец» (2010) Эрик Джонсон и Пол Тэмси.

Источник издания рассказал, что лауреатка «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в «Девушке из Дании» (2015) Алисия Викандер рассматривается на роль жены Варди Ребеки.

Джордж Маккэй стал широко известен благодаря главной роли в военной драме Сэма Мендеса «1917». Ранее он также снялся в картинах «Капитан Фантастик» (2016) с Вигго Мортенсеном и «Подлинная история банды Келли» (2019).

Джордж Маккэй показал в «1917» хорошие скоростные данные

Джейми Варди — лидер и главная звезда «Лестера». В 16 лет его выгнали из юношеской команды «Шеффилд Уэнсдей» из-за низкого роста и скверного характера. Парень пустился во вся тяжкие, начал много пить, а после драки в баре попал поле зрения полиции, которая с помощью специального браслета некоторое время отслеживала его местоположение. Эта история заставила Варди взяться за голову, а возвращение в футбол началось в клубе восьмого дивизиона «Стоксбридж». Взлететь на футбольный небосклон быстро у Джейми долгое время не получалось. В 25 лет он все еще пылил в скромном «Флитвуд Тауне», вместе с которым поднялся из пятого в четвертый дивизион.

Лето 2012 года стало ключевым в карьере шустрого форварда. «Лестер Сити», выступавший на тот момент в Чемпионшипе (Д2), выложил за Варди рекордные для полупрофессионального футбола миллион фунтов. В стане «лисов», само собой, дела также сперва не ладились. Нападающий мало забивал, подвергался постоянной критике со стороны фанатов, поэтому в голове футболиста вновь созрела мысль все бросить и завершить карьеру. Однако главный тренер Найджел Пирсон сумел убедить игрока остаться. В следующем сезоне Варди помог «лисам» выйти в Премьер-лигу. На второй год пребывания в элите Джейми наколотил 24 гола в 36 матчах и внес неоценимый вклад в сенсационное чемпионство «Лестера», попутно получив приглашение в сборную Англии.



