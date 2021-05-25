Молодая индийская пара решила выкупить весь борт самолета и устроить свадьбу в полете, чтобы обойти ограничение по допустимому количеству человек на массовом мероприятии, пишет Lenta.ru.
Из-за распространения COVID-19 большинство штатов Индии допускает на мероприятия не более 50 человек. На свадьбе же, которую устроила находчивая пара, было более 160 гостей из числа семьи и друзей возлюбленных. Поженились индийцы, когда самолет пролетал над Минакши. Фото праздничного события разместили в соцсетях – на них обратили внимание в управлении гражданской авиации Индии.
Ведомство приказало авиакомпании провести внутреннее расследование и отстранить экипаж данного рейса от полетов. Молодоженам и гостям могут запретить летать на рейсах перевозчика.
В Индии зарегистрировали более 26 млн случаев заболевания коронавирусом и свыше 300 тысяч смертей от инфекции.
Фото: pixabay.com
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Пара выкупила самолет для свадьбы в обход ковидных ограничений и поженилась в полете
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