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Панама, берет, тюрбан и кепи: какие головные уборы будут в тренде этой зимой

В детстве нас заставляли носить шапку. Это казалось жутко неудобным, да и не особо привлекательным. Но сейчас зимние головные уборы – стильный аксессуар, который точно найдется в гардеробе у каждой модницы.  

Фото: ladysovet.ru

Конечно, классические вязаные шапки по-прежнему будут пользоваться спросом зимой 2020–2021, но выглядеть стильно могут помочь и другие, не совсем привычные теплые аксессуары.  

Стилист и популярный блогер Diamond Fashion Blogger на своем Youtube-канале рассказала о преимуществах такого головного убора, как панама. И это уже точно не про лето и пляж: теперь она стала круглогодичным аксессуаром. Зимние панамы шьют чаще всего из шерсти, фетра, кожи (в том числе и искусственной и эко). Но идеальным для снежной поры будет меховой вариант. Панамы довольно хорошо сочетаются с пуховиками, пальто, шубами и дубленками. Отлично смотрятся с объемными шарфами и платками. Еще один плюс: такой вариант защиты от холода еще не стал заезженным, поэтому, порадовав себя такой покупкой, вы точно будете выделяться среди других модниц. 

Фото: ozali.ru

А вот блогер Даша Квиткова отдает предпочтение самому романтическому аксессуару – берету. Его можно считать несменной классикой, которая добавит любому образу элегантности и женственности. Этот головной убор блогер советует носить с классическим пальто. Завершающей деталью может стать макияж с акцентом на глаза в коричневых оттенках. 


Следующая вещь, которая утеплит вас и сделает еще более привлекательной, – тюрбан. Еще несколько лет назад он считался довольно экстравагантным аксессуаром, его себе позволяли только самые смелые девушки. Но теперь он твердо обосновался как в повседневном, так и в вечернем гардеробах. Этот тренд подойдет и юным особам, и женщинам постарше, и даже самым маленьким модницам. Тюрбан не так сложно сшить и самой – все очень просто. В сети есть огромное количество роликов с пошаговой инструкцией. Стилисты советуют носить тюрбан с кожаными куртками и дубленками, длинными пальто и шубами. 


Вряд ли кто-то из нас сможет отказаться от классических вязаных шапочек. Этой зимой вы будете выглядеть стильно в шапках бежевых, коричневых и серых оттенков. Здорово смотрятся они с длинными пальто, «тедди-шубами» и объемными дутыми куртками.

Фото: def4onki.ru

Фото: ledysoveti.ru

Кепи, которые носили в прошлом году, возвращаются. В топе зимой будет картуз с широким козырьком, только без дополнительного дизайна, ремешков, бусинок и так далее. Сейчас приветствуется сдержанность и минимализм. 


Уже не первый сезон многие утепляются с помощью снуда (шарф-хомут). Этот вариант, пожалуй, удобнее остальных. Хотя бы потому, что вы имеете и шарф, и головной убор. А еще снудом может стать практически любой шарф или платок при умении правильно его завязать. Этот вариант идеально смотрится с длинными элегантными пальто, в том числе и с меховыми воротниками. 

Фото: ohfashion.ru

Фото: pinterest.com
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