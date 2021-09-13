Овощ долголетия: нутрициолог рассказала о пользе баклажанов

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Баклажан помогает справиться с сердечно-сосудистыми недугами и даже продлить жизнь

Противопоказания к употреблению баклажанов

Баклажаны в кулинарии

Что интересного приготовить из баклажанов подскажет eda.sb.by

Конвертики из баклажанов

• Баклажаны - 2 штуки

• Растительное масло - 2 столовые ложки

• Смесь пряных трав - 1 столовая ложка

• Шпинат - 400 г

• Вяленые помидоры в масле - 16 штук

• Кедровые орехи - 3 столовые ложки

• Сыр чеддер - 150 г

• Перец черный молотый по вкусу

Салат с баклажанами

• К уриная грудка - 300 гр

• Б аклажан - 1 шт

• Помидор - 2 шт

• Сыр мягкий - 100 гр

• Л ук - 1 шт

• Ч еснок - 2 зубчика

• М асло оливковое - 2 ст л

• Лимонный сок - 1 ст л

Запеченные баклажанные палочки

• Баклажаны - 1 штука

• Панировочные сухари - 3 столовые ложки

• Твердый сыр - 3 столовые ложки

• Морская соль по вкусу

• Сушеный базилик - щепотка

• Сушеный розмарин - щепотка

• Молотая паприка - щепотка

• Вода - 2 столовые ложки

• Яйцо куриное - 1 штука

рассказала о полезных свойствах баклажанов., – перечислила эксперт.Так же Светлана Александрова выделила следующие важные полезные свойства баклажанов:Единственным противопоказанием употребления в пищу баклажанов – перезрелые плоды с большим количеством зрелых семян. В таких плодах высокое содержание алкалоида соланина, который вызывает отравление. Может возникнуть рвота, тошнота, кишечная колика, диарея, одышка, судороги вплоть до потери сознания.Чтобы избежать неприятностей, следует основательно подходить к выбору баклажанов. О перезрелости плода свидетельствует несвежая, сухая на вид плодоножка и большое количество семян в разрезе. Отдавать предпочтение следует небольшим молодым плодам с блестящей и упругой поверхностью без пятен.Баклажаны – это не только полезный овощ, но и отличный ингредиент для кулинарных шедевров. Они Великолепно сочетаются баклажаны с помидорами, сладким и острым перцем, кабачками, чесноком, зеленью, мясом и сыром. Готовят баклажаны разными способами: жарят, тушат, запекают, готовят на гриле. Баклажаны удобны для фарширования, из них готовят горячие салаты, мясные и овощные запеканки, острые закуски.1. Разогреть духовку до 180 С. Отрезать хвоскики у баклажанов. Нарезать каждый баклажан в длину на ломтики толщиной 1,5 см.2. Смешать масло с травами. Слегка смазать каждый ломтик баклажана маслом с обеих сторон. Разогреть большую сковороду и положить на ломтики. Жарить с обеих сторон до мягкости и румяной корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны.3. Хорошенько промыть шпинат в холодной проточной воде, сложить в небольшую кастрюлю и потушить, пока листья шпината не обмякнут.4. Взять один ломтик баклажана, на одну его половину положить немного листьев шпината, потом кусочек вяленого помидора, посыпать сверху кедровыми орехами, слегка подрумяненными на сковороде, затем накрыть ломтиком сыра. Сложить баклажан пополам и поместить на большой противень . Повторить процедуру с остальными баклажанами. Посолить и поперчить.5. Запекать в духовке 15 минут, пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться, и тут же подавать на стол.1. Нарезать баклажан кубиками, посолить и оставить так на 30-40 минут, чтобы ушла горечь.2. Куриную грудку отделяем от костей и нарезаем небольшими кубиками. Лук нарезаем мелко.3. Курицу обжариваем на небольшом количестве растительного масла, добавляем 1 зубчик пропущенного через пресс чеснока. Готовим да золотистой корочки.4. С баклажана сливаем выделившийся сок, промываем под водой от соли, промокаем полотенцем.5. Обжариваем на небольшом количестве масла вместе с луком до готовности баклажана.Помидор и сыр нарезаем кубиками.6. Смешиваем все компоненты, заправляем оливковым маслом с лимонным соком и прованскими травами.1. Баклажан помыть и нарезать крупной соломкой.2. Сухари, сыр и специи смешать.3. Яйцо взбить, добавить воду, перемешать.4. Нарезанный баклажан обмакнуть в яйце и запанировать в сухарях с сыром.5. Запанированные баклажанные палочки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать около 15 минут.