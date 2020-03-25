"Отвечают на все вопросы, ничего не скрывают". Пациент с коронавирусом рассказал об условиях в больнице

Медики во время пути интересовались, комфортно ли пациенту в боксе. Между прочим, он сделан таким образом, что можно даже пожать врачам руку благодаря специальному рукаву-перчатке. После отъезда медики в квартире провели полную дезинфекцию, даже одежду, в которой приехал в стационар, отнесли на обработку.В больнице еще раз взяли несколько мазков на грипп и на коронавирус, провели рентген легких, снова взяли все анализы. В настоящее время мужчина находится в трехместной палате в инфекционной больнице. Отмечает, что проявлений болезни нет, но надо ждать установленные 14 дней. Спустя два дня — первый контрольный тест, затем — второй. При отрицательных результатах пациента ждет выписка.Каждые три часа у него измеряют температуру, каждое утро осматривает доктор. Специалисты работают в спецодежде, кровь берут прямо в палате. У соседей присутствуют симптомы заболевания, к ним относятся внимательно. Их лечат препаратом, показавшим свою эффективность в европейских странах, они поправляются.— делится пациент. —Перед входом в отделение положили специальный антибактериальный коврик, душ дезинфицируют до пациентов с коронавирусом и после. Хотя посетители не могут навестить пациентов в инфекционной больнице, они могут оставить передачи. Можно приносить и книги, и необходимую одежду — при выписке пациенту все вернут.Когда кто-то заказал пиццу, ее оставили на пропускном пункте, а медсестры принесли в больничный бокс — даже остыть не успела. Кормят четыре раза, вкусно и сытно. Все приносят в одноразовых контейнерах, которые потом забирают и утилизируют. На обед, например, вчера был куриный суп, рисовая каша, котлета и салат. Подают также рыбу, мясо и овощи.