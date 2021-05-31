Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Отоларинголог объяснила, почему у людей, перенесших COVID-19, может долго не возвращаться обоняние

Отоларинголог объяснила, почему у людей, перенесших COVID-19, может долго не возвращаться обоняние

Врач-отоларинголог Елена Чекалдина рассказала, почему при коронавирусе пропадают или искажаются запахи, а также прокомментировала случаи, когда обоняние не возвращается еще долгое время после выздоровления. Этой информацией медик поделилась в интервью доктору Кириллу Сычеву, которое опубликовано на его YouTube-канале.


По словам Елены Чекалдиной, самый длинный период, когда ее пациенты с COVID-19 ощущали потерю обоняния, это семь месяцев. 

– Во время коронавируса поражается обонятельная зона в головном мозге. Там уменьшается кровоток. Как следствие, происходит ишемия, фактически отмирает обонятельный нерв. У пациентов, которые теряли обоняние на 10–14 дней, ишемия была слабая. Такое явление может наблюдаться не только при коронавирусе, но и с попаданием в организм других вирусных инфекций, – сказала специалист и добавила, что в целом примерно у 30% людей обоняние снижено либо не ощущается полная интенсивность запахов. 

– Когда человек жалуется на слабое обоняние, я всегда советую делать исследование функций обоняния. При необходимости назначается терапия и иногда – принятие системных гормонов. Обонятельный нерв, в отличие от слухового, имеет тенденцию к регенерации, – добавила она. 

Терапия, как рассказала отоларинголог, это обонятельный тренинг, который, помимо прочего, снижает и уровень депрессии, развивающейся на фоне заболевания коронавирусом и отсутствия запахов.  

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
На Партизанском проспекте под колеса автомобиля попала 7-летняя девочка
Сборная Казахстана уступила норвежцам на чемпионате мира по хоккею
Гомельчане присоединяются к интернет-челленджу "Символы моей страны"
Футболисты Нидерландов и Испании вышли в 1/2 финала молодежного ЧЕ
Певица Алекса впервые показала лицо дочери, а заодно и стройную фигуру после родов
В Минске вечером 31 мая будет ограничено движение на улице Толстого
Двухлетняя девочка попала под колеса легковушки в минском дворе
Правящая партия Кипра ДИСИ одержала победу на всеобщих выборах
Аэропорт Ханоя приостановит прием международных рейсов
Бесценно и уникально - в Гомельской епархии открыли домовой храм-музей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осадок останется
В СЭЗ "Минск" появится современный производственно-логистический комплекс
Могилевский институт МВД поздравил детей с праздником
Волейболистки сборной Беларуси уступили чешкам в матче золотой Евролиги
Cегодня в Минске прошла профилактическая акция «Сохраним наше будущее»
Инклюзивный фестиваль "Особенные, как все" пройдет в Поставах
Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» на неделю прибыла в Витебский государственный технологический университет
«А что в парке курить нельзя?» Отправились с патрульными в антитабачный рейд
Задача - помочь с трудоустройством, минуя стадию безработицы
Отоларинголог объяснила, почему у людей, перенесших COVID-19, может долго не возвращаться обоняние
Фотофакт. Потрясающие пейзажи в туристической зоне озера Юэяцюань
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сила воображения
Новые креативные дизайнеры Trussardi, коллаборация Uniqlo и Майко Курогучи и закрытие Red Valentino: что нового произошло в моде за неделю
Антарктический лед рассказал об уменьшении количества лесных пожаров за последние 300 лет
Ученые не нашли доказательств проникновения коронавируса в геном человека
Чехи победили датчан в матче группового этапа ЧМ по хоккею
Посол Беларуси провел ряд встреч с руководством министерств и организаций Афганистана
Аэровидео: Кубок WestMotors-2021 по дрэг-рейсингу
Сборная США обыграла немцев и вышла в четвертьфинал хоккейного чемпионата мира
В Беларуси проходит командно-штабное учение по ведению оборонительного боя
Беларусь и Россия завершают согласование союзных программ
Трудности подбора слов при разговоре назвали симптомом деменции
мнение
Николай ЩЕКИН
Яркий пример эффективных союзнических отношений
Музей истории ВОВ приглашает на праздник ко Дню защиты детей
Беларусь и Казахстан продолжают работу по восстановлению регулярных авиарейсов
Кооперация, строительство, поставки техники – Макей назвал направления сотрудничества со странами Африки
Гомельчанин купил фальшивые раритетные монеты за 3 тысячи долларов
Беларусь и Египет отметили высокий потенциал взаимодействия между представителями деловых кругов двух стран, в том числе в рамках совместной работы на рынках стран Африки
Один из выходов станции метро "Московская" закрыт на ремонт до 15 июня
Макей: Беларусь готова обсуждать перспективы сотрудничества со странами Африки без изъятий и ограничений
Мясников объяснил, что на самом деле стоит за диагнозом "вегетососудистая дистония"
Белорусские самосвалы и сельхозтехника заняли прочные позиции на рынках многих африканских стран
Около 60 000 жителей Беларуси пользуются программами детского накопительного страхования
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательно о беглых
В Совете Республики сегодня обсудили работу сельских Советов и деятельность их депутатов
Суперлига обвинила ФИФА и УЕФА в нарушении закона о конкуренции
Макей: Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером
Авторы
СКАНИРУЙТЕ