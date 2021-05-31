Врач-отоларинголог Елена Чекалдина рассказала, почему при коронавирусе пропадают или искажаются запахи, а также прокомментировала случаи, когда обоняние не возвращается еще долгое время после выздоровления. Этой информацией медик поделилась в интервью доктору Кириллу Сычеву, которое опубликовано на его YouTube-канале.
По словам Елены Чекалдиной, самый длинный период, когда ее пациенты с COVID-19 ощущали потерю обоняния, это семь месяцев.
– Во время коронавируса поражается обонятельная зона в головном мозге. Там уменьшается кровоток. Как следствие, происходит ишемия, фактически отмирает обонятельный нерв. У пациентов, которые теряли обоняние на 10–14 дней, ишемия была слабая. Такое явление может наблюдаться не только при коронавирусе, но и с попаданием в организм других вирусных инфекций, – сказала специалист и добавила, что в целом примерно у 30% людей обоняние снижено либо не ощущается полная интенсивность запахов.
– Когда человек жалуется на слабое обоняние, я всегда советую делать исследование функций обоняния. При необходимости назначается терапия и иногда – принятие системных гормонов. Обонятельный нерв, в отличие от слухового, имеет тенденцию к регенерации, – добавила она.
Терапия, как рассказала отоларинголог, это обонятельный тренинг, который, помимо прочего, снижает и уровень депрессии, развивающейся на фоне заболевания коронавирусом и отсутствия запахов.
Фото: pixabay.com
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Отоларинголог объяснила, почему у людей, перенесших COVID-19, может долго не возвращаться обоняние
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