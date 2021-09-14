Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Открытие Международной специализированная строительной выставки «Будпрагрэс – 2021» – стрим

Открытие Международной специализированная строительной выставки «Будпрагрэс – 2021» – стрим

Выставка «Будпрагрэс – 2021»: все тенденции строительной индустрии на одной площадке. Развитие и внедрение инноваций в ту или иную отрасль делает ее еще более привлекательной и интересной. Одной из сфер, которые сегодня способны дать конкурентный ответ современным вызовам, является строительство. В направлениях этой индустрии за последние десятилетия произошли колоссальные изменения. Масштабное событие традиционно состоится осенью в Футбольном манеже по адресу проспект Победителей, 20/2. На протяжении четырех дней — с 14 по 17 сентября — любой желающий сможет лично узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы. «Будпрагрэс» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями. На главном ежегодном строительном форуме Беларуси вы найдете самые выгодные предложения, существующие сегодня на рынке строительных товаров и услуг, а также перезагрузитесь и получите массу полезной информации. 




Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.

Подписывайтесь на наши тематические каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы