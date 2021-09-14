Открытие Международной специализированная строительной выставки «Будпрагрэс – 2021» – стрим

Выставка «Будпрагрэс – 2021»: все тенденции строительной индустрии на одной площадке. Развитие и внедрение инноваций в ту или иную отрасль делает ее еще более привлекательной и интересной. Одной из сфер, которые сегодня способны дать конкурентный ответ современным вызовам, является строительство. В направлениях этой индустрии за последние десятилетия произошли колоссальные изменения. Масштабное событие традиционно состоится осенью в Футбольном манеже по адресу проспект Победителей, 20/2. На протяжении четырех дней — с 14 по 17 сентября — любой желающий сможет лично узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы. «Будпрагрэс» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями. На главном ежегодном строительном форуме Беларуси вы найдете самые выгодные предложения, существующие сегодня на рынке строительных товаров и услуг, а также перезагрузитесь и получите массу полезной информации.