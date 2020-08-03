Открылось заседание третьей внеочередной сессии Палаты представителей седьмого созыва

Сегодня открылось заседание третьей внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил:

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– На основании Конституции Глава государства принял решение о созыве внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию и рассмотрения иных вопросов.

Владимир Андрейченко объявил сессию открытой в соответствии с Указом от 24 июля № 294 "О созыве внеочередных сессий".

Постоянные комиссии подготовили для включения в повестку дня текущей сессии три законопроекта. Это ряд международных договоров, направленных на двустороннее и многостороннее сотрудничество Беларуси.

Первый вопрос касался углубления белорусско-египетского взаимодействия в сфере высшего и послевузовского образования.

Также депутаты рассмотрели и одобрили проект закона "О присоединении Беларуси к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования".

Кроме того, парламентарии приняли и одобрили проект закона "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза".