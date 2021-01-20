От участницы «Дома-2» до cамой яркой звезды: Ольга Бузова сегодня отмечает день рождения

Фото: instagram.com/buzova86
Даже те, кто не смотрели «Дом-2» и другие шоу с участием звезды, не слушали ее треки и даже ни разу не заходили в Instagram дивы, точно знают, кто она такая. Пару лет назад в сети Ольгу даже называли «второй после Путина».
Будущая селебрити родилась в семье военнослужащего и стоматолога. В 2002 году она окончила школу в Санкт-Петербурге и поступила на географический факультет СПбГУ. На втором курсе университета (в 18 лет) Бузова решила оставить родное гнездышко (но не университет!) и попробовать себя на телепроекте «Дом-2». И юная особа сумела вытащить счастливый билет: она стала самой обсуждаемой и интересной зрителям участницей проекта, а спустя четыре года и вовсе потеснила Собчак и Бородину и заняла место ведущей. Кстати, за четыре года участия в проекте Ольга успела написать две книги: «Роман с Бузовой» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки».
Ольга Бузова в 2008 году. Фото: wday.ru
Серьезным потрясением для Ольги стало закрытие телепроекта «Дом-2» после его шестнадцатилетнего существования.
Дала повод говорить о себе «на каждом столбу» Бузова после их скандального развода с популярным футболистом Дмитрием Тарасовым. Хотя пару называли образцовой – казалось, красивее, счастливее и успешнее, чем они, просто не отыскать. Многие утверждали, что брак распался по вине Тарасова – он променял Ольгу на более юную модель.
Фото: 24smi.org
Чтобы заглушить боль разлуки, дама решила стать певицей и начала писать и исполнять душераздирающее треки о предательстве и расставании. Вообще, 2008 год стал для Бузовой определяющим. Тогда она стала бесперебойно появляться на экранах многих телепроектов на Муз-ТВ, MTV Россия и даже НТВ. Но главное – начала сольную карьеру. Сейчас-то мы знаем Ольгу Бузову в первую очередь как певицу. Многие говорили, что у девушки совсем нет слуха: сейчас даже они соглашаются, что и в музыке неугомонная Бузова поднялась до определенной высоты. Судите сами: один из ее концертов собрал полмиллиона зрителей. А в 2016 году трек «Под звуки поцелуев» за два дня стал лидером российского iTunes.
Фото: altapress.ru
Знаменитость пробует себя и в других сферах. 4 апреля 2018 Ольга Бузова объявила о создании собственной криптовалюты под названием BuzCoin. И уже спустя сутки после старта первого раунда ICO BuzCoin собрал около 40 000 $. На слуху у москвичей и открытые звездой рестораны Buzfood, сейчас в российской столице два таких заведения. Но и это еще не все – Бузова преуспела как дизайнер и выпускает стильные вещи под собственным брендом.
Фото: restoclub.ru
Стоит отметить, что с 2018 года Бузова – еще и блогерша. Тогда она стала вести влоги на своем YouTube-канале, где 1, 29 миллиона подписчиков на начало 2021 года. Сегодня за жизнью cелебрити в Instagram следят 22,8 миллионов подписчиков: благодаря этому девушку признали самой влиятельной персоной шоу-бизнеса России.
- Когда создавала страницу, даже подумать не могла, что у меня столько вас будет. Я благодарна каждому за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно. Мои люди всегда со мной, - такими словами Ольга выразила благодарность своим фанатам в марте 2020 года, когда число подписчиков ее микроблога приблизилось к 20 миллионам.
То, о чем так много пела Оля в своих песнях, наконец-то сбылось. Звезда встретила новую любовь – блогера и исполнителя Давида Манукяна. Судя по тому контенту, что публикуют знаменитости в своих соцсетях, они безумно счастливы. Ольга и Дава спелись во всех смыслах - у звезд уже есть два совместных трека. Пара связала себя узами брака пару недель назад на Мальдивских островах.
Этот день для дивы начался со слез счастья. Родная сестра поющей ведущей Анна Бузова организовала трогательный сюрприз для именинницы.
Сегодня каждая вторая российская знаменитость говорит теплые слова в адрес Ольги. Одним из первых ее поздравил Филипп Киркоров – поп-король назвал ее «Бузяндрой» и пожелал ей оставаться такой же веселой и задорной. Он пообещал проследить, чтобы его звездную приятельницу всегда радовали драгоценностями. Приятные слова знаменитости адресовали также Дима Билан, Алексей Воробьев, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Эвелина Блёданс, многие другие звезды, участники «Дома-2» и российские телеканалы.