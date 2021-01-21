Гродненская городская клиническая больница № 3 возвращается к обычному режиму работы

Врачи, средний и младший медперсонал больницы не скрывают позитивных эмоций. Больше не надо надевать защитные костюмы, в которых приходилось проводить по несколько часов. В кристально чистые палаты постепенно поступают пациенты кардиологического профиля. Кто-то давно ожидал плановой госпитализации, а кого-то экстренно привезли. Один из таких срочных больных — 43-летний гродненец Александр Елизаров.— жалуется пациент палаты № 18.соскучилась по своим сердечникам. Молодой доктор чаще обычного заглядывает в палаты подопечных, справляется о самочувствии.— рассказывает она.с учетом опыта работы с пациентами с COVID-19 заметила:По наблюденияму многих пациентов с коронавирусом наблюдались нарушения ритма, миокардиты, стенокардии:доволен своей командой, возможности которой раскрылись именно в пандемию: