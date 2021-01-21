Гродненская городская клиническая больница № 3 возвращается к обычному режиму работы

Врачи, средний и младший медперсонал больницы не скрывают позитивных эмоций. Больше не надо надевать защитные костюмы, в которых приходилось проводить по несколько часов. В кристально чистые палаты постепенно поступают пациенты кардиологического профиля. Кто-то давно ожидал плановой госпитализации, а кого-то экстренно привезли. Один из таких срочных больных — 43-летний гродненец Александр Елизаров.
— Ночью проснулся с болями в груди, сердце учащенно билось, — жалуется пациент палаты № 18. — Вроде бы не нервничал. Может, накопилось за много лет. Утром пошел на прием к участковому терапевту, доктор сразу же выписал направление в больницу. Сказали, что надо стабилизировать сердечный ритм, пройти все обследования. Хорошо, что сразу попал в больницу, здесь мне помогут.
Врач-кардиолог Юлия Венцко соскучилась по своим сердечникам. Молодой доктор чаще обычного заглядывает в палаты подопечных, справляется о самочувствии.
— Самым трудным в борьбе с коронавирусной инфекцией было выдержать психологически, — рассказывает она. — При поступлении успокаивала не только пациентов, но и их родственников, а порой и саму себя.
Заведующая психосоматическим отделением Галина Романчук с учетом опыта работы с пациентами с COVID-19 заметила:
— У многих, кто перенес эту коварную инфекцию, отмечаются нервно-психические нарушения. Таким больным будем предлагать варианты реабилитации. Во время пандемии люди теряли своих близких. Реакция на горе у них бывает разная, и наша задача — сделать все возможное, чтобы как-то облегчить горечь утраты. По профилю занимаемся лечением стрессовых расстройств, тревожно-депрессивных состояний. Меня и моих коллег пандемия научила гибкости, выработала силу характера, дала понимание того, что есть слово «надо». И это слово заставляло нас очень быстро учиться. Наша команда показала хороший результат, за который не стыдно.
По наблюдениям заведующей кардиологическим отделением Ирины Синкевич, у многих пациентов с коронавирусом наблюдались нарушения ритма, миокардиты, стенокардии:
— В этом плане нам было немного проще, чем, скажем, неврологам или психотерапевтам. Огорчает, что после этой тяжелой болезни остается немало последствий, побочных эффектов. А ведь пришлось прилагать неимоверные усилия, чтобы в прямом смысле слова поднять человека на ноги. У переболевших COVID-19 страдает сердечно-сосудистая система. Одно дело, когда принимаешь экстренно, так сказать, своих родных гипертоников и инфарктников, и совсем другое — когда человек становится твоим пожизненным пациентом после встречи с обычным вирусом.
Главный врач Владислав Фролов доволен своей командой, возможности которой раскрылись именно в пандемию:
— Во вторую волну наша больница начала принимать коронавирусных пациентов 1 октября. Все отделения и реанимация были задействованы в борьбе с инфекцией. Сами понимаете, всем медикам пришлось очень тяжело. Неоценимую помощь оказали сотрудники кафедры медицинского университета, которые рука об руку трудились вместе с нашими докторами и медсестрами. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в области по этому заболеванию больница получила возможность полностью вернуться к обычному режиму функционирования. На протяжении нескольких дней специалисты санслужбы проводили дезинфекцию современными парогенераторами, поэтому поступающие в стационар могут не волноваться за свою безопасность. Надеемся, впредь каждый доктор будет работать исключительно по своей специализации, однако, если понадобится, мы готовы вновь вступить в бой с невидимым противником. Опыт и уверенность в своих силах у нас уже есть.
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