От «Катюши» до «Цитруса». Около 20 единиц техники Минского гарнизона сегодня представлено в парке Победы

Площадка возле парка Победы уже с самого утра заполнена людьми. По традиции наибольшей популярностью пользуется военная техника. Здесь можно увидеть как образцы военных лет, знаменитый танк Т-34 или «Катюшу», так и установку для организации тропосферной связи «Цитрус», оснащенную по последнему слову техники.

– Примечательно, что можно не только посмотреть, но и потрогать и даже побывать внутри выставленной техники. Здесь есть и бронированные автомобили, и минометные установки, и ракетная система залпового огня, танки. А для любителей острых ощущений предусмотрено катание на «Драконах» (легкобронированная техника) и на квадроциклах, стоящих на вооружении сил специальных операций. Все здесь будет работать до 19 часов вечера, – рассказал порталу sb.by заместитель начальника управления-начальник первого отдела управления эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил полковник Олег Стукач. – Возле каждой единицы стоят бойцы, которые с радостью расскажут ее историю и предназначение. Также есть в этом году и небольшое нововведение: таблички с QR-кодами, которые пояснят информацию вместо гида.

На технике сейчас буквально яблоку негде упасть. Из родителей и их детей буквально формируются очереди. Семья Дорошевук и вовсе приехала посмотреть на столичную программу из Бреста. Решили совершить такое путешествие впервые и уверяют, что не последний раз.

– Для нас 9 Мая – это дань памяти. В нашей семье, например, не вернулся с полей боя дедушка. Это очень значимая дата для всего постсоветского пространства. И помнить Великий Подвиг народа – обязательно. Наш сын Егор еще совсем маленький, но уже понимает, какие ужасы принесли фашисты на наши земли и какой ценой далась Великая Победа, – отмечает глава семейства Павел.

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