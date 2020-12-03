От декретного отпуска до помощи ветеранам ВОВ: в Мостовском районе озвучили вопросы по существу

Как правило, озабочены текущими бытовыми вопросами, проблемами трудоустройства, размером пенсий. Вместе с тем, звучат конструктивные предложения, требующие рассмотрения на более высоком уровне. Вчера в кабинете председателя Мостовского районного объединения профсоюзов Елены Рогацевич то и дело звонил телефон.Одной из первых на прием пришла– начала диалог посетительница.Мостовчанин Александр Глазков также приходил с вполне конкретным предложением о внесении дополнений в пенсионное законодательство.Еще одно рациональное предложение поступило от жительницы Мостов. Мать волнуется за будущее своего сына, который не имеет семьи и проживает с ней на одной жилплощади. Инициативный молодой человек вернулся в город для отработки по целевому назначению. Поставить одинокого мужчину в очередь на улучшение жилищных условий не имеют права, так как жилплощади хватает, а жениться он пока не собирается. Хочет сначала построить дом для будущей семьи. По мнению матери, собственные квадраты вполне могли бы удержать молодого специалиста на малой родине.Пожилой мостовчанин, дозвонившийся в общественную приемную, высказал озабоченность происходящими в стране событиями. Особенно его возмущают призывы не платить коммунальные платежи, не выходить на работу.– задает пенсионер риторический вопрос.Елена Рогацевич отметила, что в общественную приемную звонят и приходят люди разных профессий, политических взглядов, возрастов. Их объединяет одно – желание сделать жизнь лучше.Многодетная мама из Мостов озвучила мнение несколько таких семей. Активных женщин волнует недавнее предложение о возможном сокращении декретного отпуска. Разговор шел о высших социальных гарантиях, которых нет, пожалуй, ни в одной другой стране мира.Подводя итоги общения, Елена Рогацевич отметила, что роль общественных приемных в решении ряда проблем ощутима: