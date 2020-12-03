От декретного отпуска до помощи ветеранам ВОВ: в Мостовском районе озвучили вопросы по существу

Общественные приемные на Гродненщине вновь активизировали свою работу по разным направлениям. Они давно стали своеобразными переговорными площадками, где можно не только озвучить свою проблему, но и просто поговорить по душам, обсудить текущую политическую обстановку в стране и мире.
Как правило, озабочены текущими бытовыми вопросами, проблемами трудоустройства, размером пенсий. Вместе с тем, звучат конструктивные предложения, требующие рассмотрения на более высоком уровне. Вчера в кабинете председателя Мостовского районного объединения профсоюзов Елены Рогацевич то и дело звонил телефон.
Одной из первых на прием пришла председатель Мостовского районного совета депутатов Ирина Серебровская.
– Часто приходится общаться с такой категорией граждан, как ветераны Великой Отечественной войны, – начала диалог посетительница. – В практической деятельности столкнулась с такой проблемой. Есть ветераны, не имеющие группы инвалидности или II группу, а памперсы положены только для I группы. Предлагаем внести изменения или дополнения в действующее законодательство, чтобы дать возможность пользоваться этими средствами гигиены независимо от группы инвалидности при условии нуждаемости.
Мостовчанин Александр Глазков также приходил с вполне конкретным предложением о внесении дополнений в пенсионное законодательство.
– Всю жизнь честно трудился, после выхода на пенсию еще 15 лет работал, платил взносы в ФСЗН. Но этот трудовой стаж никак не учитывался и, соответственно, никак не сказался на размере пенсии. Почему бы не сделать перерасчет и не добавить эти годы? Уверен, что с моими доводами согласятся все пенсионеры Беларуси.
Еще одно рациональное предложение поступило от жительницы Мостов. Мать волнуется за будущее своего сына, который не имеет семьи и проживает с ней на одной жилплощади. Инициативный молодой человек вернулся в город для отработки по целевому назначению. Поставить одинокого мужчину в очередь на улучшение жилищных условий не имеют права, так как жилплощади хватает, а жениться он пока не собирается. Хочет сначала построить дом для будущей семьи. По мнению матери, собственные квадраты вполне могли бы удержать молодого специалиста на малой родине.
Пожилой мостовчанин, дозвонившийся в общественную приемную, высказал озабоченность происходящими в стране событиями. Особенно его возмущают призывы не платить коммунальные платежи, не выходить на работу.
– К чему это может привести? – задает пенсионер риторический вопрос. – Только к кризису и разрухе. Молодежь не помнит, как тяжело было поднимать хозяйства и предприятия в послевоенное время. Нужно наладить диалог между подрастающим и старшим поколениями. Поверьте, нам есть что рассказать, о чем вспомнить.
Елена Рогацевич отметила, что в общественную приемную звонят и приходят люди разных профессий, политических взглядов, возрастов. Их объединяет одно – желание сделать жизнь лучше.
Многодетная мама из Мостов озвучила мнение несколько таких семей. Активных женщин волнует недавнее предложение о возможном сокращении декретного отпуска. Разговор шел о высших социальных гарантиях, которых нет, пожалуй, ни в одной другой стране мира.
Подводя итоги общения, Елена Рогацевич отметила, что роль общественных приемных в решении ряда проблем ощутима:
– На днях планируем организовать диалоговую площадку, на которой будет обсуждаться повышение роли самоуправления с перспективой на развитие Мостовского района. На повестке дня широкий спектр вопросов: экономики, образования, экологии. Что касается работы сегодняшней приемной, то она показала, что это мини-диалоговая площадка, где разговор только начинается. Мне запомнились два вопроса. Они весьма короткие по постановке, но очень масштабные по сути. К примеру, забота о ветеранах. Ведь обеспечение достойной жизни нашим ветеранам так или иначе направлено на продление их жизни. Наверное, на него надо обратить внимание и дополнить Указ № 41 строкой «по медицинским показаниям». В вопросе многодетных мам прозвучали и благодарность государству, и желание наших женщин иметь большую семью, и обеспокоенность будущим. Ведь три года декретного отпуска – это то время, когда идет формирование будущего гражданина. Мамы переживают, что детки в наше время рождаются ослабленными. И больничные листы могут перекрыть всю экономическую составляющую от данного шага. Стоит заметить, что налаженная в регионе форма работы с гражданами, безусловно, приносит свои плоды.
Все озвученные идеи и замечания будут систематизированы и переданы для более детального изучения и формирования предложения ФПБ на Всебелорусском народном собрании.
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От декретного отпуска до помощи ветеранам ВОВ: в Мостовском районе озвучили вопросы по существу
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