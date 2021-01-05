ОСВОД вновь советует любителям зимней рыбалки не торопиться на лед

Согласно оперативной информации о толщине льда, температуре воды и воздуха на водных объектах в районах действия спасательных станций Минской городской организации ОСВОД, по состоянию на 4 января ситуация выглядела следующим образом. Спасательная станция «Вяча» на одноименном водохранилище: толщина льда от 0 до 9 см, очень много промоин, выход на лед запрещен. Водохранилище Дрозды: толщина льда от 7 до 9 см, имелась большая промоина, выход на лед запрещен. Заславское водохранилище: спасательная станция «Заславль-1» – толщина льда до 9 см, выход на лед опасен; спасательная станция «Заславль-2» – толщина льда от 0 до 9 см, есть промоины, выход на лед очень опасен. Комсомольское озеро: толщина льда от 0 до 5 см, очень много промоин и открытая вода, выход на лед запрещен. Водохранилище Криница: толщина льда 12–14 см, выход на лед опасен. Спасательная станция «Птичь» на Волчковичском водохранилище: толщина льда до 8 см, есть открытая вода, выход на лед запрещен. Цнянское водохранилище: толщина льда от 3 до 9 см, выход на лед очень опасен.В ОСВОД напоминают, что во время ледостава, до достижения толщины льда 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения выход на лед запрещается.В ближайшие три дня, согласно прогнозам синоптиков, существенного понижения температуры воздуха в Беларуси не ожидается. 6 января погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с территории Украины. Температура воздуха ночью -4…+2 градуса, днем -2...+4 градуса. 7 января: ночью -6...+1 градус, днем -3…+3 градуса. 8 января: ночью -5…+2 градуса, днем -4…+3 градуса. Стойкие отрицательные температуры воздуха возможны лишь не ранее 9–10 января.– прогнозируют в Белгидромете.Впрочем, это не значит, что рыбаки смогут выходить на лед. Для безопасной зимней рыбалки нужно, чтобы отрицательная температура воздуха продержалась достаточно долго.