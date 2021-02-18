Остатки невостребованной древесины на начало 2021 года в Минлесхозе составили 1,8 млн кубометров. Об этом во время проведения итоговой коллегии сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
– Остатки на начало января 2021 года составили 1,8 млн кубометров. В том числе деловой древесины – 700 тысяч кубометров. По сравнению с началом 2020 года объем невостребованных остатков древесины сократился на 800 тысяч кубометров – на 30 процентов, – озвучил цифры министр.
Он подчеркнул, что остатки снижаются хорошими темпами – ежемесячно на 50–100 тысяч тонн. Более того, отрасль ставит перед собой задачу, чтобы объем остатков был сопоставим с месячным объемом заготовки древесины – речь идет примерно о 0,9 млн кубометрах.
– И большую часть остатков впредь должна составлять качественная древесина, – обозначил задачу министр. – Того «хлама» в большом количестве не предвидится.
В том числе это стало возможным благодаря строительству пеллетных заводов, которые потребляют низкокачественную древесину, в том числе дровяную, техсырье, топливную щепу.
Виталий Дрожжа отметил еще один любопытный факт: в 2021 году в отрасли вводится мораторий на продажу топливной щепы из хвойных пород древесины на экспорт.
– Более того, в ближайшее время рассмотрим целесообразность в принципе реализации топливной щепы на экспорт, – подчеркнул Дрожжа.
К слову, топливная щепа в общем объеме экспорта занимает 20 процентов. В 2020 году лесхозы получили от ее продажи за границу около 37 млн долларов.
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Остатки невостребованной древесины на начало 2021 года в Минлесхозе составили 1,8 млн кубометров
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Фото: Александр ГОРБАШ