Остатки невостребованной древесины на начало 2021 года в Минлесхозе составили 1,8 млн кубометров





, – озвучил цифры министр.Он подчеркнул, что остатки снижаются хорошими темпами – ежемесячно на 50–100 тысяч тонн. Более того, отрасль ставит перед собой задачу, чтобы объем остатков был сопоставим с месячным объемом заготовки древесины – речь идет примерно о 0,9 млн кубометрах.обозначил задачу министр.В том числе это стало возможным благодаря строительству пеллетных заводов, которые потребляют низкокачественную древесину, в том числе дровяную, техсырье, топливную щепу.Виталий Дрожжа отметил еще один любопытный факт: в 2021 году в отрасли вводится мораторий на продажу топливной щепы из хвойных пород древесины на экспорт., – подчеркнул Дрожжа.К слову, топливная щепа в общем объеме экспорта занимает 20 процентов. В 2020 году лесхозы получили от ее продажи за границу около 37 млн долларов.