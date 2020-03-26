Основные положения Конституции стали темой мартовского этапа проекта "ШАГ"

Очередной этап проекта «Школа Активного Гражданина» прошел сегодня в учреждениях образования страны. Правда, на этой неделе без традиционного приглашения гостей и в формате информационного часа. Темой мартовского «ШАГа» закономерно стали основные положения Конституции Республики Беларусь. Примечательно, что в канун Дня Конституции, который у нас отмечают 15 марта, особенно отличившимся старшеклассникам вручали паспорта в торжественной обстановке.

Как подчеркнули в пресс-службе Минобразования, на этот раз ученикам предложили обсудить ряд вопросов, связанных с базисными положениями Конституции нашей страны. Что является высшей ценностью государства согласно Конституции? Почему Конституцию называют Основным Законом? Каковы права и обязанности учащихся? И в чем проявляется забота государства о них как о своих гражданах? Затронули и такие понятия как правовая грамотность, правовая ответственность, гражданское самосознание, гражданская позиция и патриотизм.

В ведомстве также напомнили, что в преддверии празднования 75-летия Великой Победы особую значимость приобретают формирование гражданско-патриотических ценностей у подрастающего поколения, активное участие школьников в республиканских патриотических акциях «Я — грамадзянін Беларусі», «Беларусь помнит», в поисково-исследовательской работе по поиску неучтенных воинских захоронений, в проведении школьной акции «Нашчадкі вогненных вёсак». Все это способствует воспитанию у юных граждан чувства личной причастности к истории родной страны и гордости за своих предков.