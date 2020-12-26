Осиповичи – очередной пункт назначения автопробега «За единую Беларусь!»

Стартовала патриотическая акция со знакового места в Осиповичах, где расположены памятник павшим в годы Великой Отечественной, мемориал воинам-интернационалистам и Аллея славы. Участники автопробега – всего более ста машин – приехали из Минска, Могилева и Бобруйска.
К месту проведения патриотической акции местные жители приходили вместе с детьми: организаторы позаботились о зрелищной программе. После митинга у памятника воинам-освободителям все смогли стать зрителями исторической реконструкции – одного из при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Никого не оставили равнодушными показательные выступления казачьего конного клуба «Ермак»: опасные трюки джигитовки демонстрировали совсем юные всадники. В парке отдыха на сцене под открытым небом выступали артисты, работала полевая кухня, а самым популярным местом для фотозоны стала выставка военной техники.
- Здесь у нас представлены боевые машины «Смерч», «Полонез», - рассказывает начальник расчета боевой машины «Смерч» 336-ой реактивной артиллерийской бригады Андрей Липский. - Мы разрешаем ребятам залезть в кабину, сделать фото на память. И в воинской части на присягу с удовольствием приглашаем подрастающее поколение, чтобы воспитывать в них патриотизм.
Командир роты войсковой части 42707 Александр Игнатович пришел с детьми:
- Они совсем маленькие, но пусть сын посмотрит, какая у нас мощная техника. Детям понравилось выступление на лошадях. Сейчас пойдем согреемся солдатской кашей. Очень хорошая атмосфера у этого праздника: чувствуется, что мы все – один народ.
Наталья Хаменок пришла на акцию, чтобы поддержать участников автопробега:
- Я просто хотела продемонстрировать свою позицию. У нас в городе за последнее время открывались больница, поликлиника. Сейчас в нашем микрорайоне будет строиться школа, все благоустраивается. У меня нет каких-то заготовленных лозунгов, я говорю простые и очевидные вещи: надо ценить, в каких условиях мы растим наших детей и внуков.
Супруги Елена и Александр Баранович из Минска участвуют в автопробеге уже не в первый раз:
- Мы уже посетили Гродно, Могилев, Оршу, Брест, Витебск, - делится своими маршрутами Александр. – Когда-то всё начиналось со считанных машин, сегодня в нашей колонне – больше ста авто. Мы хотим, чтобы белорусы объединялись – нам нечего делить. И по нашим наблюдениям, агрессии становится меньше. Местные жители, куда мы приезжаем, к нам присоединяются. И я думаю, что когда все эти беспорядки себя исчерпают, традиция таких автопробегов останется. Многие участники сдружились, а наша семья побывала в разных уголках Беларуси: все эти достопримечательности были рядом, а нам все времени не хватало.
Михаил Колтун с супругой тоже исколесили по маршрутам автопробега полстраны:
- Я хочу открыто высказать свою позицию, показать, что нас большинство. И ещё я считаю, что пробелы в патриотическом воспитании наших детей – на нашей личной ответственности. Мой сын, ему уже под сорок, ехал с нами и сказал, что ещё в его студенческие годы уже проскальзывали идеи любителей переписать историю. И нужно ездить к святым для каждого белоруса местам вместе с детьми. Я хочу, чтобы и мои внуки говорили, что их дед – патриот.
Ещё одним акцентом автопробега стала благотворительность. Сначала с концертом и подарками её участники посетили детский дом в Бобруйске, а затем в Осиповичах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили четыре детских дома семейного типа и социальный детский приют. Накануне ребята написали главному новогоднему волшебнику письма со своими пожеланиями, а участники благотворительной акции помогли исполниться их мечтам.
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Осиповичи – очередной пункт назначения автопробега «За единую Беларусь!»
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Фото: САЗОНОВ Андрей