Осиповичи – очередной пункт назначения автопробега «За единую Беларусь!»

К месту проведения патриотической акции местные жители приходили вместе с детьми: организаторы позаботились о зрелищной программе. После митинга у памятника воинам-освободителям все смогли стать зрителями исторической реконструкции – одного из при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Никого не оставили равнодушными показательные выступления казачьего конного клуба «Ермак»: опасные трюки джигитовки демонстрировали совсем юные всадники. В парке отдыха на сцене под открытым небом выступали артисты, работала полевая кухня, а самым популярным местом для фотозоны стала выставка военной техники.Командир роты войсковой части 42707 Александр Игнатович пришел с детьми:Наталья Хаменок пришла на акцию, чтобы поддержать участников автопробега:Супруги Елена и Александр Баранович из Минска участвуют в автопробеге уже не в первый раз:Михаил Колтун с супругой тоже исколесили по маршрутам автопробега полстраны:- Я хочу открыто высказать свою позицию, показать, что нас большинство. И ещё я считаю, что пробелы в патриотическом воспитании наших детей – на нашей личной ответственности. Мой сын, ему уже под сорок, ехал с нами и сказал, что ещё в его студенческие годы уже проскальзывали идеи любителей переписать историю. И нужно ездить к святым для каждого белоруса местам вместе с детьми. Я хочу, чтобы и мои внуки говорили, что их дед – патриот.Ещё одним акцентом автопробега стала благотворительность. Сначала с концертом и подарками её участники посетили детский дом в Бобруйске, а затем в Осиповичах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили четыре детских дома семейного типа и социальный детский приют. Накануне ребята написали главному новогоднему волшебнику письма со своими пожеланиями, а участники благотворительной акции помогли исполниться их мечтам.