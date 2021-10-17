Орловский: уголовная ответственность – это не единственное последствие для участников экстремистских формирований

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Журналист уточнила у спикера, грозит ли подписчикам экстремистских телеграм-каналов и чатов по новым правилам уголовная ответственность.– отметил Вячеслав Орловский и объяснил: –Начальник отдела ГУБОПиК подчеркнул:Он добавил:Журналист спросила, есть ли уже претенденты на столь серьезное наказание.– ответил Вячеслав Орловский. –