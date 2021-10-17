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  2. Орловский: уголовная ответственность – это не единственное последствие для участников экстремистских формирований

Орловский: уголовная ответственность – это не единственное последствие для участников экстремистских формирований

Об этом начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Вячеслав Орловский заявил в эфире телеканала СТВ.

Скриншот из видео СТВ

Журналист уточнила у спикера, грозит ли подписчикам экстремистских телеграм-каналов и чатов по новым правилам уголовная ответственность.

– Немножко не так, – отметил Вячеслав Орловский и объяснил: – Эти телеграм-ресурсы признаны экстремистскими материалами. Соответственно, различная пропаганда и иные действия (слив данных, репосты, комментарии) – в настоящее время влекут за собой административную ответственность. Но благодаря постановлению Совета Министров вступает в силу новый юридический институт экстремистских формирований. Экстремистские материалы – это что? Это какие-то информационные материалы, что-то неодушевленное. А экстремистские формирования – это «кто», то есть, люди. Экстремистские телеграм-каналы и чаты после того, как мы признаем их экстремистскими формированиями, вместе с аудиторией могут попасть под уголовную ответственность. Только с момента признания экстремистским формированием начинается вопрос уголовного преследования.

Начальник отдела ГУБОПиК подчеркнул: «Уголовная ответственность – это не единственное последствие для участников экстремистских формирований». Он добавил: «Дело в том, что законом «О противодействии экстремизму» для таких граждан после отбытия наказания предусмотрен пятилетний запрет на занятия педагогической деятельностью, на государственную и военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие, работу с различными веществами наркотического и взрывчатого характера… Эти граждане будут подлежать особому финансовому контролю».

Журналист спросила, есть ли уже претенденты на столь серьезное наказание.

– Безусловно. <…> У нас есть в разработке такие ресурсы, которые в ближайшие дни будут признаны экстремистскими формированиями. Соответственно, встанет вопрос об уголовном преследовании их создателей, администраторов, активных участников, которые делали репосты, сливы, перепубликации и другие действия, направленные на популяризацию этих ресурсов среди населения и причинение вреда интересам национальной безопасности нашей страны, – ответил Вячеслав Орловский. – Поэтому я прошу всех граждан остаться в стороне от этих отъявленных экстремистов: отписаться от данных каналов и обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов.
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