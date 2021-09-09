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  2. Оркестр Финберга выступит 11 сентября у ратуши в Минске

Оркестр Финберга выступит 11 сентября у ратуши в Минске

Национальный академический концертный оркестр Беларуси в субботу, 11 сентября, будет участвовать в торжественном открытии XIII Республиканского фестиваля национальных культур, сообщает БЕЛТА.


Об этом рассказал художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

У ратуши на столичной площади Свободы заслуженный коллектив представит минчанам и гостям города новую программу. Прозвучат песни Евгения Глебова, Владимира Оловникова, Игоря Лученка и других белорусских композиторов в исполнении солистов оркестра  – лауреатов международных и республиканских конкурсов: заслуженной артистки Беларуси Натальи Тамело, Татьяны Глазуновой, Галины Громович, Алеси Державец, Дмитрия Кочеровского, Руслана Мусвидаса, Александра Соловьева, Евгения Цимбалиста и Егора Шаранкова.

– Это будет большой праздничный концерт. В программу вошли шедевры белорусской музыки. Например, напомним зрителям музыку Игоря Лученка. Его песня "Я приду", которую можно считать символом Минска, прозвучит в исполнении Егора Шаранкова, – отметил дирижер.  

Фото: архив БЕЛТА
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