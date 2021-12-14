Организации Минлесхоза будут продавать новогодние деревья примерно в 1,1 тысячи мест по стране

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– Первые елочные базары стартуют 18 декабря – в Брестской области Ивацевичский лесхоз начнет продажу. Затем постепенно будут включаться и другие регионы. В Минске, например, наши организации начнут торговлю 20 декабря, – обратил внимание во время пресс-конференции в Доме прессы начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич. – К слову, в столице будут работать две точки от госучреждений: на улице Багратиона, 70 от Минского лесхоза и на Притыцкого, 146 от Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. В других местах города будут торговать индивидуальные предприниматели.

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