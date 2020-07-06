Национальный олимпийский комитет совместно с Министерством образования с весны текущего года проводит республиканский конкурс рисунка «Олимпийский огонь зажигает сердца», сообщается на официальном сайте НОК.
Теперь организаторы установили новые сроки проведения конкурса. На первом (отборочном) этапе прием работ вместе с заявкой об участии продлен до 18 сентября 2020 года включительно. Итоги первого этапа конкурса планируется подвести до 25 сентября 2020 года. На втором (заключительном) этапе конкурса рисунка главные управления образования облисполкомов (комитет по образованию Мингорисполкома) в период с 1 по 9 октября текущего года направляют заявки и работы победителей и призеров в каждой из номинаций в НОК Беларуси.
Итоги второго этапа конкурса рисунка подводятся по декабрь 2020-го.
Конкурс «Олимпийский огонь зажигает сердца» проходит в следующих номинациях:
1. «Огонь надежды» (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 12–16 лет);
2. «Огонь вдохновения» (дети с ограниченными возможностями в возрасте 12–16 лет);
3. «Огонь дружбы» (воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11–17 лет);
4. «Огонь единства» (учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте 12–16 лет).
На конкурс представляются работы на тему «Зрелищные моменты спортивных состязаний» (все работы должны быть посвящены прошедшим II Европейским играм или предстоящим летним Олимпийским играм в Токио).
Отправляя работу на конкурс, участник заполняет заявку по форме согласно приложению, дает согласие на использование работ на усмотрение организаторов.
Иллюстрация: НОК
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Организаторы объявили новые сроки проведения конкурса «Олимпийский огонь зажигает сердца»
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