Организаторы Игр в Токио могут не допустить зрителей на соревнования при режиме чрезвычайной ситуации

, – подчеркнул он.В семи префектурах Японии, в том числе в Токио, с 21 июня по 11 июля действует режим усиленных мер против распространения COVID-19. С точки зрения ограничений эти меры мягче, чем действовавший до сегодняшнего дня режим чрезвычайной ситуации.Олимпиада в Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но в связи с пандемией коронавируса нового типа соревнования сдвинули на год – и теперь они запланированы на 23 июля – 8 августа 2021-го. Точно известно, что на Игры не будут допущены болельщики из-за рубежа.