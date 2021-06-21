Зрителей могут не допустить на спортивные объекты во время Олимпиады и Паралимпиады в Токио в случае, если во время Игр будет действовать режим ЧС из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, пишет ТАСС.
«Мы отдаем приоритет безопасности», – подчеркнул он.
В семи префектурах Японии, в том числе в Токио, с 21 июня по 11 июля действует режим усиленных мер против распространения COVID-19. С точки зрения ограничений эти меры мягче, чем действовавший до сегодняшнего дня режим чрезвычайной ситуации.
Олимпиада в Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но в связи с пандемией коронавируса нового типа соревнования сдвинули на год – и теперь они запланированы на 23 июля – 8 августа 2021-го. Точно известно, что на Игры не будут допущены болельщики из-за рубежа.
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Организаторы Игр в Токио могут не допустить зрителей на соревнования при режиме чрезвычайной ситуации
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