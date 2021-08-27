Определились все участники группового раунда Лиги конференций

В одном из наиболее ярких поединков вечера английский «Тоттенхэм» на своем поле победил португальский клуб «Пасуш де Феррейра» – 3:0, тем самым сполна реабилитировавшись за случившееся на прошлой неделе гостевое поражение (0:1). Голевой дубль в игре оформил один из лидеров «шпор» Харри Кейн (9-я, 35-я минуты), а еще один раз ворота португальского коллектива поразил Джовани Ло Чельсо (70).Также отметим что дальше прошел «Копенгаген», который ранее оставил не у дел жодинское «Торпедо-БелАЗ». Вчера команда из Дании разгромила турецкий «Сивасспор» – 5:0, чего вкупе с победой в первой игре (2:1) оказалось более чем достаточно для продвижения по сетке. А вот еще два обидчика белорусских клубов («Фола» из Люксембурга и чешская «Виктория») еврокубковую кампанию завершили. «Фола» вторично проиграла казахстанскому «Кайрату» – 1:3 (первый матч – 1:4). А «Виктория» потерпела поражение от болгарского ЦСКА – 0:3 (после дополнительного времени (2:0)) .Таким образом, через квалификацию ЛК в групповую стадию пробились следующие 22 команды: «Партизан» (Сербия), «Карабах» (Азербайджан), «Тоттенхэм» (Англия), «Флора» (Эстония), «Унион» (Германия), «Гент» (Бельгия), ПАОК (Греция), ЛАСК (Австрия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Анортосис» (Кипр), «Витесс» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Рома» (Италия), «Ренн» (Франция), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Болгария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Яблонец» (Чехия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Кайрат» (Казахстан).Кроме того, на групповом этапе третьего по значимости еврокубка выступят десять неудачников раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Это «Алашкерт» (Армения), АЗ (Нидерланды), «Заря» (Украина), «Мура» (Словения), «Омония» (Кипр), «Раннерс» (Дания), «Славия» (Чехия), «Слован» (Словакия), ХИК (Финляндия) и ЧФР (Румыния).Жеребьевка сегодня. А групповой этап стартует 16 сентября.