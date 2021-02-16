Эксперты развивают важнейшие тезисы из доклада Президента на Всебелорусском народном собрании

«Наша задача — не допустить значительного и необоснованного роста цен»

«Более половины резидентов парка — китайские компании»

«Прививочная кампания на бесплатной основе — дополнительное благо, данное государством»

«Будем развивать многоуровневую пенсионную систему»

«Перспектива для расширения использования электроэнергии в стране велика»

«К 2025 году мы будем перерабатывать 64 процента твердых коммунальных отходов»

Андрей Картун напомнил: в этом году введен новый показатель — индекс цен на социально значимые товары, к которым относятся 72 позиции. «Задача — удержать пророст цен на них в пределах 4,9 процентов в 2021 году», — отметил он. — «Задача амбициозная, но, в общем-то, инструменты у нас для этого есть. Мы ввели на большинство этих товаров ценовое регулирование, которое заключается в ограничении торговых надбавок, надбавок импортеров и рентабельности производителей. Этот инструмент показал в 2020 году свою эффективность, позволив быстро нивелировать те шоки, которые происходили».Надо отметить, что мировой тренд — рост цен на продовольствие. В прошлом году они выросли на семь процентов, продолжают увеличиваться и в этом году. Причем эксперты ООН бьют тревогу, предполагая их повышение в 2021-ом на 10 процентов. Возможно, даже больше. Глобальная турбулентность из-за эпидемии и других финансово-экономических диспропорций ударила и по сельскохозяйственному сектору в некоторых регионах. Сказались и неблагоприятные погодные условия, которые захватили некоторые сельскохозяйственные области. В некоторых сегментах мирового продовольственного рынка наблюдается серьезная динамика. Например, мировые цены на растительное масло выросли приблизительно на 30 процентов.«В структуре продовольственного потребительского импорта у нас порядка 40 процентов — товары так называемого критического импорта», — отметил Андрей Картун. — «Эти позиции либо у нас не производятся, либо выпускаются в небольших объемах. И наша задача — максимально нивелировать все внешние вызовы, чтобы не допустить значительного и необоснованного роста цен. Но при этом обеспечить наличие товаров на полках магазинов».Заместитель министра подчеркнул: контроль за ценами не прекращается. Его осуществляет и МАРТ совместно с Комитетом государственного контроля. В прошлом году в ходе проверок выявили около 200 случаев нарушений ценового законодательства. К ответственности привлекали около 100 виновных лиц, сумма штрафов превысила 200 000 рублей. «Ключевая задача не наказать, а не допустить необоснованный рост цен», — отметил Андрей Картун.Если же говорить о механизмах ценового регулирования, то они в Беларуси позволяют сохранить баланс интересов производителей и поставщиков, торговли и, конечно, потребителей.— Во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании Президент особо отметил: ориентиры Беларуси и Китая во многом совпадают, что является основой для дальнейшего укрепления связей двух стран. По словам Главы государства на текущем этапе важно расширить деловое и инвестиционное присутствие ведущих компаний и банков в Беларуси. В этом вопросе прежде всего делается ставка на Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».Наш совместный проект — яркий пример успешного сотрудничества Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Более половины резидентов парка — китайские предприятия. Сейчас это 36 компаний. В прошлом году к выпуску коробок передач для грузового и пассажирского транспорта приступило совместное китайско-белорусское предприятие «ФАСТ-МАЗ». В ближайшее время будет введен в эксплуатацию завод «Зумлион». Крупные китайские государственные корпорации — «Чайна Мерчантс Групп», «Синомач» — активно участвуют в развитии индустриального парка. Речь идет о таких серьезных проектах, как зона научно-технического сотрудничества и инновационных разработок «Факел», строительство которой ведется сейчас, а также мультимодальный железнодорожный терминал. К его возведению приступим в этом году. Благодаря компании «Хуавэй» в парке была создана техническая база для развития передовых технологий связи пятого поколения.Мы развиваем инвестиционное сотрудничество с нашими китайскими партнерами. Так, весной резидентом «Великого камня» станет биотехнологическая компания «Новоэра», которая будет реализовывать первый в парке проект, связанный с традиционной китайской медициной. Он предполагает не только оказание услуг в этой области, но и выпуск лекарственных препаратов. Также ведется активная работа с корпорацией «Джили» по созданию в индустриальном парке предприятия, которое будет выпускать двигатели для легковых автомобилей, а с Китайской судостроительной корпорацией — в области научно-исследовательских разработок.— В нашей стране достаточно большая популяция людей, не имеющих антител класса иммуноглобулинов G к коронавирусу. Конечно же, эта категория подпадает под необходимость вакцинопрофилактики. Обязательная вакцинация в стране всегда проводилась бесплатно. Если и прививочная кампания против COVID-19 будет проводиться на такой основе, то это станет дополнительным благом, данным государством.В Беларуси есть научная и производственная базы, а также детальный план разработки собственной вакцины. Однако создание отечественного препарата для вакцинопрофилактики — процесс длительный. Чтобы допустить вакцину к клиническому применению, потребуется минимум два года. Сейчас речь идет об использовании той вакцины, на которую есть все необходимые разрешительные документы — сертификаты. На нашей территории это препарат «Спутник V» и, возможно, некоторые китайские вакцины. Другие вакцины производства компаний «Пфайзер», «Модерна», «АстраЗенека» испытывают постоянные трудности в странах локализации их производства, но, может быть, и будут поступать к нам, безусловно, в меньшем количестве.В Беларуси в ближайшее время будет налажено производство российской вакцины «Спутник V». Необходимые действия в данном направлении уже сделаны. Но с учетом эпидемиологической ситуации население нуждается в вакцинации уже сейчас. И требуются готовые разрешенные препараты, которые в настоящий момент может поставить только сопредельное государство.— В Минтруда поступают обращения пенсионеров о том, что они не могут на пенсии позволить себе, как, например, европейские пенсионеры, путешествовать. При этом не учитывается, что возможность путешествовать европейскому пенсионеру предоставляет не только государственная пенсия, а в том числе и пенсия за счет добровольных пенсионных накоплений, о которой будущий пенсионер заботится в период работы. Существуют различные схемы, которые предусматривают уплату взносов как самим работником, так и его нанимателем.Добровольное пенсионное страхование, о котором говорил Глава государства, это не новинка для нашей страны. 30 лет оно существует, задействованы одна государственная и одна коммерческая страховые организации. При этом в страховых программах не имеет значения, состоит ли человек в трудовых отношениях с нанимателем или является самозанятым. Есть предприятия, которые осуществляют пенсионные накопления своим работникам на старость — это часть социального пакета. Деньги зачисляются на персональный счет, инвестируются, и доход распределяется между застрахованными. Достигнув пенсионного возраста, человек, помимо государственной, получает и дополнительную пенсию от страховой организации.Сейчас таким образом застраховано менее пяти процентов всех работников страны. Это мало. Задача — увеличить число застрахованных лиц. Но это не должно вызвать дополнительную финансовую нагрузку на нанимателя. Принцип равного участия в отчислениях и упомянул Президент. Он предложил три процента отчислений делать нанимателю и столько же — самому человеку.Чтобы решить вопрос повышения дохода пенсионеров, мы будем развивать многоуровневую пенсионную систему — по принципу той, что есть на Западе. Наша цель в течение ближайших пяти лет — простимулировать граждан участвовать в пенсионном страховании, чтобы человеку было выгодно и интересно участвовать в этих системах. Некоторые бонусы уже есть: льготы в подоходном налоге для работника, а для нанимателя — по оплате взносов в ФСЗН.— Очевидно, что развитие атомной энергетики — вопрос, которому в своем выступлении на VI Всебелорусском народном собрании Глава государства уделил особое внимание, — обусловлено перспективным ростом спроса в Беларуси на электрическую энергию. И в целом перспектива для расширения использования электроэнергии в стране достаточно велика. Это электрификация городского и пригородного, коммерческого автотранспорта, создание и развитие производства водорода, энергоемких химических производств, строительство новых электрифицированных жилых и промышленных зданий и помещений, создание дата-центров и комплексов для майнинга криптовалют, и многое другое.В краткосрочном периоде наиболее действенной мерой по повышению электропотребления у нас в стране станет строительство электрифицированного жилья. В жилищном секторе сосредоточен большой потенциал увеличения электропотребления путем замещения тепловой энергии электрической. При сохранении объема ввода площади жилья на уровне 4000 квадратных метров в год и с условием перевода 100 процентов объема строящегося жилья на использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, независимо от удаленности построек от систем централизованного теплоснабжения, увеличение электропотребления составит 1 — 1,1 млрд кВт/ч в год. Но анализ объемов строительства жилого фонда показывает, что удаленно от систем централизованного теплоснабжения и газоснабжения планируется строить не более 37 процентов жилых зданий. Таким образом, прогнозное увеличение электропотребления может составить около 400 млн кВт/ч в год. В соответствии с постановлением Совета Министров от 18 января 2021 года на этот год в стране запланировано строительство 4 млн квадратных метров жилья, включая почти 172 000 метров квартир с электроотоплением.В среднесрочной перспективе предусматривается электрификация железных дорог. К концу 2021 года планируется достичь электрификации четверти железных дорог Беларуси. Эксплуатационная длина железнодорожных путей страны — 5490,9 км, следовательно, к началу 2022 года неэлектрифицированными останутся немногим более 4 тысяч км.Другой источник повышения электропотребления в среднесрочной перспективе — развитие автомобильного электротранспорта. На государственном уровне принимаются меры, чтобы снизить цену и поднять спрос на электромобили. В частности, отменена таможенная пошлина и НДС. После этого количество электромобилей в стране за шесть месяцев удвоилось. Сейчас их примерно 1200. Согласно расчетам Минэнерго, при появлении в стране 10 000 электромобилей расход энергии на их обслуживание составит 80 миллионов кВт/ч. Объем финансовых средств, необходимых для выплаты субсидий на приобретение 10 000 электромобилей, составит 69,6 млн долларов. Кроме того, широкое распространение получила электрификация общественного транспорта. В Минске функционируют 80 электробусов.В долгосрочной перспективе предусматривается создание в стране энергоемких производств. В частности, рассматривается возможность строительства алюминиевого завода. Эксперты прогнозируют глобальный дефицит алюминия в ближайшей перспективе. Мировая практика свидетельствует о развитии производства водорода в качестве перспективного технологиче ского направления долгосрочного хранения энергии. Производить электролизом водород можно было и раньше, но тогда нужно было использовать энергию традиционных тепловых электростанций, сжигающих топливо. Когда же речь идет об избыточной и дешевой электроэнергии, то почему бы не преобразовать ее в водород, который можно использовать в качестве чистого топлива. Таким образом, одной из перспектив является развитие производства водорода.— Система раздельного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, а также заготовки вторичных материальных ресурсов в стране совершенствуется. Организации, которые работают с ТКО, модернизировали свою материально-техническую базу. За пять лет введены и работают мусоросортировочные заводы в Гродно и Минске. Еще один построен в Витебске, там сейчас идут пусконаладочные работы. Завершено проектирование мусоросортировочного завода для Бобруйска, разрабатывается проектно-сметная документация на семь объектов сортировки и использования ТКО.В последние годы осваиваются новые для страны направления использования ТКО. Ведется работа по производству и использованию топлива из коммунальных отходов для цементных заводов (RDF-топлива). Сейчас налаживается производственный процесс на объекте по использованию RDF-топлива при производстве цемента в ОАО «Красносельскстройматериалы» и реализуется проект по производству RDF-топлива на Гродненском мусоросортировочном заводе.В Беларуси работают 17 крупных переработчиков отходов пластика и еще более 70 небольших предприятий. Отходы пластика поступают на переработку со всех районов страны после сортировки на сортировочных линиях или мусоросортировочных заводах. Полученные из отходов пластика полуфабрикаты применяют для производства новой пластиковой упаковки, пластмассовых изделий для дома, сада и огорода, строительных товаров.В стране создано более 1,6 тысячи приемных пунктов вторсырья. В них за вознаграждение можно сдать отходы бумаги и картона, стекла, пластика, изношенных шин, отработанных масел, бытовой техники. Работа ведется по всем направлениям. И результат есть. Объемы сбора вторичных материальных ресурсов за пять лет выросли в целом на 35 процентов. Уровень использования твердых коммунальных отходов увеличился в 1,6 раза и в этом году составит 27 процентов от объема образования.Если говорить о планах по обращению с ТКО на ближайшую пятилетку, то они такие. В 2025 году использование ТКО от общего объема их образования предполагается на уровне 64 процентов. Планируется создать 16 региональных объектов по сортировке и использованию ТКО и полигонов для их захоронения. Это даст возможность сортировать практически все коммунальные отходы. А еще использовать не только традиционные вторичные материальные ресурсы (стекло, бумага, пластик), но и производить топливо для цементных заводов и котельных, а также компостировать и использовать органическую часть. Также в планах создать объект по энергетическому использованию отходов в Минске. Это позволит снизить объемы захоронения ТКО на 10–15 процентов в масштабах страны и импорта природного газа.